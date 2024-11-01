edición general
Suspendida la presentación del libro de Juanma Moreno en Cádiz

La presentación en Cádiz del primer libro de Juanma Moreno, Manual de convivencia, ha quedado finalmente suspendida por razones “ajenas a la organización”, según la información difundida por la editorial Espasa. El colectivo Mujeres Feministas convocaba un acto a las puertas del teatro por la crisis de los cribados, algo que no se ha asociado directamente y de forma oficial a la suspensión pero que parece algo más que coincidente.

Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Vaya otro mandangas del PP cayendo en su propia mentira y esta vez con miles de mujeres afectadas, nada nuevo siendo de ese partido.
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Vaya, otro que no va a poder salir tranquilo a la calle, como Pedro Sánchez.
Milmariposas #7 Milmariposas
Me juego mi muñón izquierdo que le han descubierto unos "inocentes plagios"... :roll:
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Rata cobarde, como la mayoría de políticos
oceanon3d #3 oceanon3d *
Que se joda el señorito ... la careta populista de bonachón se le ha caído al tiburón este.

Está indispuesto dice el mentiroso este.
Apotropeo #5 Apotropeo
Pues tengo curiosidad en verlo, hubiera jurado que este no sabía ni escribir
#6 Hynkel
Cádiz es famosa por no andarse con chiquitas. Y le dan caña a todos. Abascal ni se atrevió a ir. Y cuando Felipe quiso cerrar Astilleros, los gaditanos asaltaron la sede local del PSOE.
