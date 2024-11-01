Suspendida la presentación del libro de Juanma Moreno en Cádiz

La presentación en Cádiz del primer libro de Juanma Moreno, Manual de convivencia, ha quedado finalmente suspendida por razones “ajenas a la organización”, según la información difundida por la editorial Espasa. El colectivo Mujeres Feministas convocaba un acto a las puertas del teatro por la crisis de los cribados, algo que no se ha asociado directamente y de forma oficial a la suspensión pero que parece algo más que coincidente.