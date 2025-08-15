El Supremo mantiene en prisión a Ábalos y a Koldo García por alto riesgo de fuga

El Tribunal Supremo ha acordado mantener en prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García al apreciar que persiste un alto riesgo de fuga y ante la proximidad del juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia.
Parecería que cuanto mas trinques mas rápido sales.
Hay clases y clases.
Quirón mantiene a Amador en su puesto a pesar de que su "código ético" lo impide.
Millones ocultos tampoco creo que les falten a los de esa clase.
Visto que otros tras un juicio de 15 años y robar 4 millones de euros les ha caido 1 año y pico, a este paso van a pasar tanto tiempo en la cárcel que ya van a tener cumplida la pena para cuando salga el juicio.
Ninguna vez Koldo, Abalos o PSOE.
Curioso
Perfecto
Si se jugasen pasar la vida entre rejas esto se arreglaba rápido.