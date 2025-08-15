edición general
El Supremo mantiene en prisión a Ábalos y a Koldo García por alto riesgo de fuga

El Tribunal Supremo ha acordado mantener en prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García al apreciar que persiste un alto riesgo de fuga y ante la proximidad del juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia.

ewok #1 ewok
El novio de Ayuso ya tal. Total, solo dijo que se quería ir de España...
reithor #6 reithor
#1 ¿El de las fiestas en Uruguay estas navidades?
ewok #10 ewok
#6 Qué envidiosa es la gente... Seguro que solo iban a conquistar el país con un vestido. Sin mangar ni nada.

* www.larazon.es/lifestyle/moda/ayuso-conquista-miami-vestido-mangas-fuc
* www.elmundo.es/yodona/moda/2025/08/15/689f0fa3e85ecea86c8b457c.html
reithor #13 reithor
#10 ¿sin mangar? Esos mangan hasta tumbados en el sofá de su casa.
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#10 Vaya mierdas de panfletos que pones, lo mas deleznable y buleros que hay.
comadrejo #7 comadrejo
#1 O el defraudador de Aldama, que según la uco defraudo mas de 182 millones de euros, reboto de la cárcel al mes de entrar.

www.publico.es/politica/aldama-casi-ano-shows-televisivos-libertad-pro

Parecería que cuanto mas trinques mas rápido sales. :troll:
oceanon3d #11 oceanon3d
#1 No hables del Quirones sino de Aldama con cientos de millones ocultos y como el pupa en la calle con un alto tren de vida.

Hay clases y clases.
ewok #12 ewok *
#11 Ayuso paga el doble de lo presupuestado en 4 años a Quirón.
* www.eldiario.es/madrid/gobierno-ayuso-paga-hospitales-quiron-doble-pre

Quirón mantiene a Amador en su puesto a pesar de que su "código ético" lo impide.

Millones ocultos tampoco creo que les falten a los de esa clase.
vviccio #15 vviccio
#1 Sabe y saben que no le harán nada, como mucho alguna reprimenda cariñosa.
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#1 Ese no tiene riesgo de fuga, se esta forrando, ademas de estar con su churri en el duplex ya pagado, xD
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Que devuelvan lo primero todo lo que han robado
Andreham #4 Andreham
Bueno, bueno.

Visto que otros tras un juicio de 15 años y robar 4 millones de euros les ha caido 1 año y pico, a este paso van a pasar tanto tiempo en la cárcel que ya van a tener cumplida la pena para cuando salga el juicio.
Febrero2034 #14 Febrero2034
en 13 comentarios, aparece Ayuso 5 veces

Ninguna vez Koldo, Abalos o PSOE.
Curioso
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#14 Es que Ayuso y su novio roban mas que esos.
Febrero2034 #19 Febrero2034
#18 Ahm, pues yata, si los otros roban más, Ábalos y Koldo deberian de estar fuera de la carcel pq lo q cuenta no es la acción, es la comparación con los demás.

Perfecto
#8 cocococo
Ahora falta meter en la cárcel a los de las balizas.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Y a pan y agua deberían estar
DrEvil #5 DrEvil
Que el primero que cante tenga la prisión permanente revisable, y el otro no se la pueda revisar.
Si se jugasen pasar la vida entre rejas esto se arreglaba rápido.
