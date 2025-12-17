edición general
9 meneos
14 clics
El Supremo confirma la multa de 800 euros impuesta por García Ortiz a una fiscal por filtrar un borrador de sentencia

El Supremo confirma la multa de 800 euros impuesta por García Ortiz a una fiscal por filtrar un borrador de sentencia

El Tribunal Supremo ha confirmado el decreto que Álvaro García Ortiz firmó en diciembre del año pasado, como fiscal general del Estado, con el que impuso una sanción de 800 euros a una fiscal por la comisión de una infracción disciplinaria grave, consistente en la revelación de datos conocidos en ejercicio de su función, por haber facilitado un borrador de sentencia a un medio de comunicación. Después se lo filtró a 'El País', al margen del cauce regulado por las instrucciones internas de la Fiscalía de Barcelona, donde tenía destino y ejercía.

| etiquetas: supremo , fiscal general , revelación de secretos , fiscalia
8 1 2 K 69 actualidad
12 comentarios
8 1 2 K 69 actualidad
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #2 HeilHynkel
El faxterio manda esto olvidando que el fiscal general no filtró nada.
4 K 56
Mala #6 Mala
#2 Pues si no fue él, no estuvo tan diligente para encontrar al que filtró, como si lo hizo en este caso.
2 K 25
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#6

No es un superior de MAR.
0 K 18
Ludovicio #11 Ludovicio *
#2 Esto es como cuando el árbitro pita erróneamente un partido de fútbol pero beneficia a tu equipo. Los hinchas lo celebran como si fuese una victoria legítima y no se plantean si es injusto o no.

Desgraciadamente, se usa el mismo tipo de estupidez para juzgar los hechos en política.

¿Que se condena a un fiscal general sin pruebas?

"Jaja, te jodes que hemos ganao"

Y así nos va.
1 K 30
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#11

¡Penalty pal Madrí!  media
0 K 18
pedrario #3 pedrario
Lo relevante de esto es que sancionó por prueba indiciaria, ya que no hay prueba directa xD
3 K 41
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
¿Pero no habíamos quedado en que filtrar cosas está bien, y es parte de la función de la Fiscalía de informar a la opinión pública y desmentir bulos? :troll:
5 K 31
PaulDurden #7 PaulDurden
#1 No.
0 K 11
#8 dclunedo
#1 Pero solo si es de los nuestros :troll:
0 K 7
#10 z1018
#1 para uno (sin prueba alguna) es delito y dos años de inhabilitación y para otro es una multa de 800€, lo mismo es para cualquier oyente de la Cope como tú
0 K 7
El_empecinado #5 El_empecinado
El FGE lo que hizo fue dar el visto bueno para que lo filtraran.
0 K 6

menéame