El Supremo de Austria rechaza recurso elaborado con IA que inventó datos y jurisprudencia

El Tribunal Supremo de Austria rechazó un recurso de nulidad tras constatar que el escrito había sido elaborado con ayuda de inteligencia artificial y contenía numerosos errores, como datos inventados e incluso citaba jurisprudencia inexistente de la propia corte. Según el alto tribunal, el documento fue presentado "sin control profesional" y "no cumplía con los requisitos mínimos de claridad ni de rigor jurídico" para ser siquiera evaluado. El recurso fue presentado en el caso de un hombre que había sido condenado por tráfico de drogas.

capitan__nemo
Con esto pueden hacer una denegacion de servicio en cualquier tribunal en cualquier nivel.
Tendran que poner otra ia a comprobar los recursos y al primer dato inventado, jurisprucencia inexistente o referencia erronea encontrada denegarlo automaticamente.
Y marcar al abogado y al bufete como potencialmente no deseado o fuente de basura como se hace aqui con okdiario, theobjective, eldebate, los medios de negré, ...

Y deberian plantearse poner algun tipo de castigo economico para desincentivar ese comportamiento.
Zerjillo
Estos hechos van a ser un problemón. Vale que probablemente el sistema se mantiene asumiendo que los profesionales (en este caso abogados) proporcionan información veraz, pero es que las IAs están abriendo la puerta a usar directamente y sin filtro datos completamente inventados. Un profesional puede equivocarse en un momento dado o incluso mentir y colarla en alguna ocasión, pero con el uso de las IAs puede ser muy complicada la verificación de todos esos documentos. Habría que poner multas muy gordas a todo aquel letrado que presente este tipo de documentos con claramente información inventada (por una IA o no), para que se les quiten las ganas de utilizar estas herramientas sin una correcta supervisión.
Robus
Teniendo en cuenta que los abogados mienten "tergiversan" cualquier declaración para adaptarla a sus intereses, la cosa se va a complicar mucho a partir de ahora, porque los jueces deberán revisar todas y cada una de las referencias a juicios anteriores, jurisprudencias y, en definitiva, cualquier referencia que los abogados incluyan en sus pliegos.

Sin contar la que se va a liar cuando un pobre juez sobrecargado de faena acepte como cierta una premisa falsa y el abogado
