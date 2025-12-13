edición general
Los supervivientes de la generación de la heroína quieren contar su historia: “No fue un castigo, fue una putada”

La droga y el sida asesinaron a una generación en España. Después de años de silencio, sus hijos están reconstruyendo sus historias en la ficción. ¿Estamos listos para reconciliarnos con este legado?

Josecoj #4 Josecoj
A mi me pilló pequeño pero ibas a jugar a un parque y te lo encontrabas lleno de jeringuillas. No las tocábamos porque estábamos advertidos pero daba un miedo atroz. Y por las noches, o los parques o zonas de parques más oscuras no se te ocurría entrar. Poco a poco fue desapareciendo eso, sé iban muriendo..
#9 Nowotny
#4 Es "curioso" que fue gracias a la ley Corcuera que duró "casualmente" 6 meses hasta que la declararon anticonstitucional, que muchas ciudades se limpiaron de heroína.
Una cosa es saber dónde venden y otra que la policía pueda hacer algo, aquella ley se lo permitió. Declarada anticonstitucional pero la limpieza que se hizo es impagable.

PD: lo de casualmente viene porque fue en el 92 justo antes de las olimpiadas y de la Expo, tiempo justo para hacer limpieza.
Josecoj #12 Josecoj
#9 Bueno, en este caso, nunca es tarde si la dicha es buena. Aunque fuera por lavar la imagen y no por conciencia. Esa mierda arruinaba familias
paleociencia #13 paleociencia
#4 con 6 o 7 una vez encontramos un muñeco de trapo y para gastar una broma lo pillamos, le clavamos un par de esas jeringas y lo dejamos en la puerta de la casa y llamamos al timbre. Joder los gritos y el susto que se llevaron :-D Nos hicieron revisión completa para asegurar que no nos habíamos pinchado accidentalmente y la charla que nos dieron xD
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
#8 Estoy de acuerdo contigo, sólo añadía información.
#3 surco
A ver, que si, que hubo condicionantes y fue tragico , pero en el artículo solo falta Miliki dedicándole una canción a mis yonkis de 60 años.
Yo soy partidario de legalizar las drogas y de formar en ellas. Dicho esto, no conozco a nadie que no supiera que el Jaco o la farlopa era nociva antes de meterse el primer chute o tiro. Así que lo de asesinato......igual un.poquito de responsabilidad personal había, llamadme loco. Que yo no me hice yonki
#6 soberao *
#2 Es como cuando hay un accidente gordo, que después se toman precauciones porque la cosa ha sido gorda y el caso está fresco.
Pero no hay vacuna para estas cosas, la misma generación que estuvo protegida por los estragos de la heroína es ahora la que tiene problemas con la cocaína y con la falta de percepción y conciencia de que puedes tener problemas.
Yo diría que vivimos un comienzo como el de los 80 y solo hay que ver a EE.UU con el fentanilo, porque el problema no es el fentanilo sino…   » ver todo el comentario
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#3 La heroína tiene una característica muy peligrosa, y es que una vez la consumes, se hace muy intenso el deseo de repetir. Siendo muy joven y estando en situaciones como el maltrato, el miedo, la falta de futuro, etc. no es tan raro que algunos de ellos probaran "sólo una vez" y ya no pudieran salir.
#8 surco *
#7 Que si, que no digo que no. Pero que tb estaba la hija de Martín Gaite y el hijo de Lola Flores. Solo digo que igual la explicación de todo no es siempre la pérfida sociedad. Y ojo, que no le quito un ápice de tragedia al tema ni quiero culpabilizar
#11 _571
#3 la adolescencia/juventud es una etapa muy peligrosa donde te crees inmortal y con ansias de experimentar. Dependiendo de la droga que esté de moda en el periodo que te toce vivirla puedes salir peor o mejor parado de ella.
#2 encurtido *
Creo que en mi generación hemos vuelto a perder el miedo a las drogas. Y es, en parte, porque no hemos vivido esa miseria que ha habido en España y nuestros padres no nos la han contado

Mi experiencia coincide con esto, pero no creo que se sustente con números (creo que cada vez bebe y se droga menos la gente). Con 40 tacos, he visto de niño a mucha gente de la quinta de mis padres en modo zombi, lo que hizo que pese a crecer en un entorno con toda clase de drogas a mi alcance siempre…   » ver todo el comentario
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
El artículo al menos muestra unos cuantos ejemplos de los que consiguieron salir de la heroína, lo que es esperanzador. También cuenta lo que hemos vivido muchos sobre la muerte de muchos jóvenes de la misma generación, en algunos sitios, el 20% o más. Una desgracia para un país y las familias.
ChatGPT #1 ChatGPT
“Asesinaron”?
