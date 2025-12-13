Los supervivientes de la generación de la heroína quieren contar su historia: “No fue un castigo, fue una putada”

La droga y el sida asesinaron a una generación en España. Después de años de silencio, sus hijos están reconstruyendo sus historias en la ficción. ¿Estamos listos para reconciliarnos con este legado?
Una cosa es saber dónde venden y otra que la policía pueda hacer algo, aquella ley se lo permitió. Declarada anticonstitucional pero la limpieza que se hizo es impagable.
PD: lo de casualmente viene porque fue en el 92 justo antes de las olimpiadas y de la Expo, tiempo justo para hacer limpieza.
Yo soy partidario de legalizar las drogas y de formar en ellas. Dicho esto, no conozco a nadie que no supiera que el Jaco o la farlopa era nociva antes de meterse el primer chute o tiro. Así que lo de asesinato......igual un.poquito de responsabilidad personal había, llamadme loco. Que yo no me hice yonki
Pero no hay vacuna para estas cosas, la misma generación que estuvo protegida por los estragos de la heroína es ahora la que tiene problemas con la cocaína y con la falta de percepción y conciencia de que puedes tener problemas.
Yo diría que vivimos un comienzo como el de los 80 y solo hay que ver a EE.UU con el fentanilo, porque el problema no es el fentanilo sino… » ver todo el comentario
Mi experiencia coincide con esto, pero no creo que se sustente con números (creo que cada vez bebe y se droga menos la gente). Con 40 tacos, he visto de niño a mucha gente de la quinta de mis padres en modo zombi, lo que hizo que pese a crecer en un entorno con toda clase de drogas a mi alcance siempre… » ver todo el comentario