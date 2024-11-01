edición general
Super Bowl: 333.333 dólares por cada segundo de publicidad

La gran fiesta del fútbol americano rompe todos los récords financieros en 2026 al alcanzar por primera vez los diez millones de dólares por cada espacio publicitario de medio minuto

javibaz #1 javibaz
El deporte más aburrido del mundo.
#2 A_S
#1 el beisbol me parece mucho más aburrido
kumo #4 kumo
#1 #2 Ambos son entretenidos si te molan y entiendes lo que pasa. Todos los deportes son aburridos si te son ajenos o no te interesan nada.

Salvo el ciclismo, ese es aburrido siempre :troll:
Democrito #3 Democrito
#1 Corren 6 segundos y se paran medio minuto. Yo he visto más de un partido al lado de un entusiasta y se me ha hecho eterno.

Aunque el béisbol también le anda ahí ahí...
Fisionboy #5 Fisionboy
Donde esté un buen partido de curling...
