Sumar propone incluir en la EBAU una prueba sobre Memoria Democrática

Sumar quiere incluir en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) una prueba sobre Memoria Democrática. Así lo ha manifestado el grupo de Yolanda Díaz en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. La formación también aboga por la elaboración de materiales didácticos "oficiales" que expliquen la Segunda República, la Guerra Civil o el franquismo.

memmaker650
¿Pero Sumar sigue existiendo?
Alguna propuesta que de verdad mejora la vida de la gente.
Daniel2000
#5 Sumar es la marca blanca del PSOE ...

Podemos les tocó mucho los huevos al PSOE ... crearon SUMAR para que los "radicales" de sofá y PC se conformasen ...


Y los de PODEMOS, con poca calle, cayeron en la trampa. Ahora la izquierda mas radical está en PSOE - SUMAR.
Shuquel
#5 Sí, a pesar de ser un partido sin corrupción, ya que en este país se premia la corrupción
tul
#8 no corras tanto que aun pueden salir cositas de sumar
Shuquel
#10 De momento no tienen casos. En un futuro... Así que votar a Vox, PP y PSOE es votar corrupción
Asimismov
#10 ¡Uy! Ya habrían salido. No van a hacer nada contra Sumar porque está descompuesta y no representa un peligro para ellos.
No obstante, cuando se convoquen nuevas elecciones veremos jueces muy repeinados abriendo procesos inventados contra cada uno de los partidos de la izquierda.
Autarca
#8 No tener corrupción es bueno

Preocuparse por los problemas reales de la gente es incluso mejor

www.meneame.net/story/smi-deja-ser-referencia-trabajo-no-cualificado-p
AlexGuevara
#5 A mi esta me lo parece, concretamente en el plano de la educación
Daniel2000
Iba a hacer un comentario de checas, fosas comunes de la izquierda y la derecha, y burradas que se cometieron en ambos bandos, tanto franquistas como republicanos... pero mejor me callo, que poco karma me queda para malgastarlo.


Quien quiera pillar el sarcasmo, que lo haga ... quien no, pues ya sabe, tiene el botón de "promoción comercial", "pornografía" "incitación al odio" .. aquí todo sirve ...


Y como dijo Mingote ...

- ¿ Que es un fascista , papá ?
- ¿ El que no piensa como nosotros, hijo ?  media
tednsi
#1 En la ciudades que triunfó el golpe el 18 de julio, en las horas siguientes ya empezaron a fusilar a gente. Bueno, es más, el día antes ya mataron a militares que se negaron a apoyar el golpe de estado.
Si en tu casa entran, y matan a tu hijo, violan a tu hija, te disparan y porque tú cojas el cuchillo de la cocina y se lo logres clavar a uno, no sois iguales de malos.
javi618
#7 Está claro, antes del levantamiento en España se vivía en paz y armonía, y los republicanos sólo mataron a gente que previamente les habían matado al hijo, violado a la hija y disparado. Es tal cual dices.
xaxipiruli
#9 Antes de eso, había Democracia.

Justificar a los fascistas te hace persona además de poco inteligente, a no ser que pertenezcas a esa estirpe de privilegiados en nada honorable.
Autarca
#12 Hombre, si hubo una guerra civil tampoco seria la cosa un paraíso en la tierra
xaxipiruli
#23 y la solución era traicionar a la democracia y levantarse en armas contra la mayoría de la población. Eso ayudó muchísimo!
xaxipiruli
#1 Tu “equidistancia” es el truco de siempre: meter “checas”, fosas y “burradas en ambos bandos” en el mismo saco para que todo quede en empate moral y así no hablar de lo principal: un golpe de Estado y una dictadura que convirtió la represión en política de Estado durante décadas. Eso no es “sarcasmo valiente”, es una coartada para blanquear responsabilidades.

Negativo por ser repugnante.
Daniel2000
#14 Puedes votar lo que quieras ...

Se cometieron burradas en ambos bandos en el 1933 - 1975 ...

Lo que pasa, es que el bando vencedor, blanqueó esas burradas de su bando (mal hecho) y denunció y exageró las del bando contrario.

Y ahora, el otro bando, blanquea las burradas de su bando (mal hecho) y denuncia y exagera las del bando contrario.
Lenari
#14 Es cierto, ya basta de meter todo en el mismo saco. Hay que dejar claro que había "torturas buenas" y "torturas malas", por favor, no comparemos ¬¬
xaxipiruli
#19 Pues que yo sepa mi familia no iba torturando, sin embargo a parte de ella si que la torturaron, se tuvieron que exiliar, y hubo muchísimo sufrimiento. Pero nada, que los fascistas de la dictadura no eran tan malos, viva los pantanos.

¿No te da verguenza tener tan poca dignidad humana y respeto con la gente que te rodea?
roker
#1 Ni fascistas ni antifascistas, un punto medio es lo ideal.
Daniel2000
#18 Como decía uno de Podemos ...

Si no eres antifascista, eres un fascista.

Ni familia ni leches, en la cena de navidad, confrontación, a machacar a los cuñados.


Yo creo que muchos se despiertan ya enfadados, con mala leche, amargados.
Lenari
Han propuesto llamarlo "Formación del Espíritu de la Memoria Democrática" :troll:
mcfgdbbn3
Si ponen una prueba de matemáticas a los de letras, a lo mejor muchos entenderían porqué el libre mercado NO es la solución milagrosa que todo lo arregla sin necesidad de nada más.
Shuquel
¿Pero esta etapa de España se da en clase?
Ah_no_nimo
#3 Mi profesor de historia del instituro al llegar a esa etapa
youtu.be/_5apx6M7LiM?si=4aN_Olif4i3E6zEu
AlexGuevara
Jodér, que 50 años despues de muerto el dictador y todavía no se enseñe en las escuelas...
