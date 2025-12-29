Sumar propone incluir en la EBAU una prueba sobre Memoria Democrática

Sumar quiere incluir en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) una prueba sobre Memoria Democrática. Así lo ha manifestado el grupo de Yolanda Díaz en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. La formación también aboga por la elaboración de materiales didácticos "oficiales" que expliquen la Segunda República, la Guerra Civil o el franquismo.