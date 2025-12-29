Sumar propone incluir en la EBAU una prueba sobre Memoria Democrática

Sumar quiere incluir en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) una prueba sobre Memoria Democrática. Así lo ha manifestado el grupo de Yolanda Díaz en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. La formación también aboga por la elaboración de materiales didácticos "oficiales" que expliquen la Segunda República, la Guerra Civil o el franquismo.
Alguna propuesta que de verdad mejora la vida de la gente.
Podemos les tocó mucho los huevos al PSOE ... crearon SUMAR para que los "radicales" de sofá y PC se conformasen ...
Y los de PODEMOS, con poca calle, cayeron en la trampa. Ahora la izquierda mas radical está en PSOE - SUMAR.
No obstante, cuando se convoquen nuevas elecciones veremos jueces muy repeinados abriendo procesos inventados contra cada uno de los partidos de la izquierda.
Preocuparse por los problemas reales de la gente es incluso mejor
Quien quiera pillar el sarcasmo, que lo haga ... quien no, pues ya sabe, tiene el botón de "promoción comercial", "pornografía" "incitación al odio" .. aquí todo sirve ...
Y como dijo Mingote ...
- ¿ Que es un fascista , papá ?
- ¿ El que no piensa como nosotros, hijo ?
Si en tu casa entran, y matan a tu hijo, violan a tu hija, te disparan y porque tú cojas el cuchillo de la cocina y se lo logres clavar a uno, no sois iguales de malos.
Justificar a los fascistas te hace persona además de poco inteligente, a no ser que pertenezcas a esa estirpe de privilegiados en nada honorable.
Negativo por ser repugnante.
Se cometieron burradas en ambos bandos en el 1933 - 1975 ...
Lo que pasa, es que el bando vencedor, blanqueó esas burradas de su bando (mal hecho) y denunció y exageró las del bando contrario.
Y ahora, el otro bando, blanquea las burradas de su bando (mal hecho) y denuncia y exagera las del bando contrario.
¿No te da verguenza tener tan poca dignidad humana y respeto con la gente que te rodea?
Si no eres antifascista, eres un fascista.
Ni familia ni leches, en la cena de navidad, confrontación, a machacar a los cuñados.
Yo creo que muchos se despiertan ya enfadados, con mala leche, amargados.
