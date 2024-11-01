edición general
Sumar pone sobre la mesa la expropiación de viviendas vacías y la nacionalización de las amenazadas de desahucio

La crisis de la vivienda vuelve al Congreso. Sumar defenderá esta semana una proposición no de ley (PNL) en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana con la que busca que el Gobierno dé un paso más en la intervención pública del mercado inmobiliario. La coalición plantea incorporar al parque público los hogares amenazados con desahucio y explorar la expropiación de viviendas vacías propiedad de bancos y fondos de inversión, dos medidas con las que pretende poner freno a lo que considera “uno de los principales conflictos sociales de la actualidad

5 comentarios
Casiopeo #1 Casiopeo
Pues están tardando.
UnoYDos #2 UnoYDos *
#1 Y mas van a tardar porque es una PNL. De aquí lo más probable es que no salga nada útil para nosotros. Esto es un "eh, que yo estoy a favor de esto ¿y vosotros?" Nada de lo que salga de ahí es vinculante.
tdgwho #3 tdgwho
Se acercan elecciones o algo? Porque las medidas utópicas solo sirven para esas épocas.
#5 vGeeSiz
jajajaja, esto son globos sonda para seguir teniendo a la gente con esperanzas de pagar 500€ al mes de hipoteca en malasaña y mientras tanto los políticos muy a gusto en su sillón.

Por cierto, PSOElovers, cuantas millones de viviendas públicas que dijo su sanchidad llevan construidas ya? Porque tiempo han tenido... xD
Barney_77 #4 Barney_77
Sinceramente, me parece una propuesta cuanto menos estupida, mas populista que otra cosa.
