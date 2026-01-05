Suiza congela durante cuatro años los bienes de Maduro

De acuerdo con la información divulgada por el Consejo Federal y recogida por medios internacionales, la disposición tiene por finalidad prevenir la transferencia de bienes "adquiridos ilícitamente" fuera del territorio helvético. Suiza sostiene que en caso de comprobarse que los activos congelados presentan un origen ilícito, estos recursos serán destinados a favor del pueblo venezolano.