Suiza congela durante cuatro años los bienes de Maduro

De acuerdo con la información divulgada por el Consejo Federal y recogida por medios internacionales, la disposición tiene por finalidad prevenir la transferencia de bienes "adquiridos ilícitamente" fuera del territorio helvético. Suiza sostiene que en caso de comprobarse que los activos congelados presentan un origen ilícito, estos recursos serán destinados a favor del pueblo venezolano.

Pertinax #1 Pertinax *
Seguro que apenas tiene fondos, no seamos mal pensados.
youtu.be/Fm-nfAYrX8Q?si=EzocSgE7aWK5BLuU
Fartón_Valenciano #9 Fartón_Valenciano
#1 Pues creo que no solo saldrá a la luz la fortuna oculta de maduro, los que han sido sus palmeros durante años deberían empezar a preocuparse, entre ellos hay españoles... Maduro ya no tiene poder y los que estaban cerca de el están dispuestos a colaborar con EEUU, lo tiene muy jodido...
Charles_Dexter_Ward #4 Charles_Dexter_Ward
A estas alturas del mundo mundial cualquiera sabe que tu fortuna ilegal no está a salvo en Suiza ni las Caimán. Los países árabes son tus amigos, sin comisiones.
#2 Poligrafo
Se sabe algo de congelar los activos/pasivos del genocida Nethanyaju o del Pedofilo Trump?
#5 Poligrafo *
#3 Calzador porque? Yo creo que es relevante señalar la hiprocresia y doble vara de medir.
#13 yarkyark *
#5 "señalar la hiprocresia y doble vara de medir."

Te refieres a la tuya cuando decias:

"Venezuela no es una dictadura, que la oposición decida sistematicamente no presentarse a las elecciones no lo convierte en una dictadura, es mas, ni siquiera es necesario amañar nada por que ni se presentan..."

www.meneame.net/story/fiscalia-bolivia-admite-denuncia-delitos-terrori

Por que en tus comentarios no hay ni una sola critica a Venezuela,... Nunca. Lo hacían todo bien.

cc #3
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#3 creo que no es calzador, si no llana y simple hipocresía.

Netahanyu está cometiendo un genocidio en Gaza y una ocupación ilegal en Cisjordania
HeilHynkel #8 HeilHynkel
El fatxerio ofendido porque les sacan los colores. :-D
johel #10 johel *
Seria de idiotas tener la pasta en suiza pudiendo moverla de panama hacia arabia saudi. La burla maxima seria haberla movido via Delaware.
Apotropeo #14 Apotropeo
Si en suiza sólo tuviesen dinero legal ganado honradamente por los trabajadores, tendrían que vivir únicamente de vender chocolate.
Andreham #6 Andreham
Suiza debe cobrar esto MUY bien porque la de gente que va a empezar a mover su dinero a Arabia Saudí va a ser minina.
johel #12 johel *
#6 Hace tiempo que suiza no es un paraiso fiscal para mover dinero ilegal, su foco de negocio esta centrado en mover dinero de los evasores legales y alegales.
Un ejemplo de andar por casa son nuestros pastriotas, youtubers y soleados.
