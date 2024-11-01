edición general
10 meneos
9 clics
Suecia pretende reducir la edad de responsabilidad penal a los 13 años, ya que las bandas reclutan a niños [ENG]

Suecia pretende reducir la edad de responsabilidad penal a los 13 años, ya que las bandas reclutan a niños [ENG]

Suecia está avanzando con sus planes de reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años en casos graves, ya que se enfrenta a un número creciente de niños reclutados por bandas para cometer delitos violentos sin sufrir graves repercusiones legales. El ministro de Justicia, Gunnar Strommer, afirmó que el país se encuentra en una «situación de emergencia» y que poner fin al uso de niños en redes criminales es una «tarea crucial» para el Gobierno.

| etiquetas: suecia , edad de responsabilidad penal , crimen
8 2 0 K 102 actualidad
9 comentarios
8 2 0 K 102 actualidad
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
baia baia captain sweden :popcorn: :popcorn: :popcorn:
3 K 22
#6 tobruk1234
Y cuando la bajen a 13 que lo haran, las bandas empezaran a reclutar niños de 8 a 13 años y todo volvera a seguir igual, si quieren hacer algo de verdad es bajar la edad pena a 5 años o menos.
1 K 16
#7 soberao
#6 Cuando bajen a 13 tendrás a niños en la misma cárcel que adultos en un país que se supone culto, civilizado y que respeta los derechos de los menores.
Es llegar la ultraderecha al gobierno y verte a ejemplos como éste como "faro moral de occidente". Virgen santísima y estos son los países serios...
0 K 17
Aokromes #9 Aokromes
#6 #7 mi pregunta es, como llega un pais a una situacion que crios de 13 años estan dispuestos a asesinar a una persona por un puñado de coronas.
0 K 10
Shuquel #4 Shuquel
¿Cómo han llegado a esta situación? ¿Sólo ocurre en este país de Europa?
0 K 11
#8 soberao
#4 Sí es cosa de Suecia aunque se venda que es la inmigración pero Suiza, Alemania o España tienen más inmigrantes y esos problemas con las mafias solo los tiene Suecia.
0 K 17
#2 Ovidio
Los suecos deben de ser fatxas según los luminarias que pueblan Menéame
0 K 10
salchipapa77 #5 salchipapa77
Joder con los suecos. No sabía yo que eran tan de bandas y esas cosas jeje.
0 K 7
#3 perica_we
deberían apretar a los que los ordenan......
0 K 6

menéame