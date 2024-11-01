Suecia pretende reducir la edad de responsabilidad penal a los 13 años, ya que las bandas reclutan a niños [ENG]

Suecia está avanzando con sus planes de reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años en casos graves, ya que se enfrenta a un número creciente de niños reclutados por bandas para cometer delitos violentos sin sufrir graves repercusiones legales. El ministro de Justicia, Gunnar Strommer, afirmó que el país se encuentra en una «situación de emergencia» y que poner fin al uso de niños en redes criminales es una «tarea crucial» para el Gobierno.