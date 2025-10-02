El ejército de Sudán afirma haber matado a mercenarios ucranianos que luchan con rebeldes en Darfur [ENG]

El ejército de Sudán dijo el miércoles que mató a varios combatientes extranjeros, incluidos mercenarios ucranianos, durante los enfrentamientos con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la región de Darfur. En un comunicado, la 6a División de Infantería del ejército anunció que había llevado a cabo una “operación especial” en la Plaza Al-Karama, El Fasher, que dijo que infligió “pérdidas fuertes” a las unidades de RSF. Fuentes militares dijeron a la agencia de noticias rusa Novosti que entre los muertos se encontraban “combatientes extranjeros