edición general
7 meneos
15 clics
El ejército de Sudán afirma haber matado a mercenarios ucranianos que luchan con rebeldes en Darfur [ENG]

El ejército de Sudán afirma haber matado a mercenarios ucranianos que luchan con rebeldes en Darfur [ENG]

El ejército de Sudán dijo el miércoles que mató a varios combatientes extranjeros, incluidos mercenarios ucranianos, durante los enfrentamientos con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la región de Darfur. En un comunicado, la 6a División de Infantería del ejército anunció que había llevado a cabo una “operación especial” en la Plaza Al-Karama, El Fasher, que dijo que infligió “pérdidas fuertes” a las unidades de RSF. Fuentes militares dijeron a la agencia de noticias rusa Novosti que entre los muertos se encontraban “combatientes extranjeros

| etiquetas: sudan , mercenarios , rsf , rebledes , ucranianos , colombianos
7 0 2 K 86 actualidad
12 comentarios
7 0 2 K 86 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Qué se les habrá perdido en Sudán a esos zagales,.con la de faena que tienen en su país...
2 K 45
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

El que paga, manda.
0 K 19
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
#2 Dan por perdida la guerra con Rusia.
0 K 11
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#4 Pues que la busquen donde menos piensen que está
En el sofá o debajo
0 K 7
Jakeukalane #6 Jakeukalane
#2 también estuvieron en Siria ayudando a Al Qaeda...
0 K 10
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#6

Y con los igures, mano a mano con Daesh.
0 K 19
#7 ManTK
#2 depende de que parte de Ucrania sean.
0 K 9
Mikhail #10 Mikhail
#2 Creo que la tasa de supervivencia es mayor en Sudán que en el frente ucraniano. :-(
0 K 7
platypu #5 platypu
Y asi niños es como la propaganda nazi rusa campa a sus anchas en meneame
1 K 17
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1 *
#5 "a la agencia de noticias rusa Novosti" Pues algo de propaganda habrá por la fuente, pero tampoco me extrañaría que hubiera ucranianos que pasasen de defender su país del fascismo ruso y se fueran en busca de aventuras por ahí
Igual que aquí en Menéame hay quién dice que no defendería su país
0 K 7
strike5000 #11 strike5000
Un mercenario siempre va a luchar por el que mejor le pague.
0 K 11

menéame