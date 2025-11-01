·
8
meneos
6
clics
"Reino Unido debe dejar de vender armas a los EUA, responsables de la masacre en Sudán"
Jeremy Corbyn denuncia la aparición de material bélico británico en los campos de batalla de Sudán en una carta dirigida al Gobierno
|
etiquetas:
:
reino unido
,
armas
,
sudán
,
jeremy corbyn
politica
1 comentarios
relacionadas
#1
omega7767
lo de Reino Unido es una hipocresía total.
Ayer fue Remembrance Day, un evento que hace memoria de los caidos británicos en la guerra mundial. La cuestión en un discurso que vi de un alto mando del ejército de RU, hablaba de cómo el ejército está para traer paz, como sus soldados buscan hacer un mundo mejor, como algunos han dado su vida por la libertad. Mientras este cargo del ejército decía estas cosas, me venían a la cabeza la ayuda que RU está dando a Israel para actuar en Gaza o defenderse de los ataques justificados de Irán. Esta noticia habla de Sudán. ¿Seguimos con lo que pasó en Irak?
hipocresía total que la gente de la calle se cree
2
K
41
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
