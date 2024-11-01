"Nuestra única misión es matar": cómo la brutal milicia de Sudán perpetró una masacre en la ciudad de El Fasher

Unos combatientes ríen mientras viajan en la parte trasera de una camioneta y pasan a toda velocidad junto a una fila de nueve cadáveres con el atardecer sudanés de fondo. "Miren todo este trabajo. Miren este genocidio", vitorea uno. Sonríe mientras gira la cámara hacia sí mismo y sus compañeros milicianos, mostrando sus insignias de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR): "Todos morirán así". Los hombres están celebrando una masacre que, según temen ahora los funcionarios humanitarios, pudo haber matado a más de 2.000 personas en la ciudad sudanes