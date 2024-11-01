edición general
Me subo a la alta velocidad en Japón: Las (enormes) diferencias con el AVE español

Aprovechando mi viaje al Japan Mobility Show, he tenido la oportunidad de viajar en un tren de alta velocidad japonés de velocidad media, el N700s, para hacer el trayecto Tokio Hiroshima y vuelta. Una excelente ocasión para poder comprobar cómo funciona la alta velocidad en Japón y ponerla en valor frente a la española (AVE), de la que soy un usuario intensivo por mi trabajo. En este vídeo te cuento cómo es la experiencia de viajar y compartir tren en Japón y los japoneses, y en qué se diferencia de la nuestra y la de otros países en los que he

| etiquetas: ave , tren , japón , españa , tren bala
6 comentarios
manbobi #3 manbobi
No aguanto a este gañán y conocido todólogo.
#5 PeloPene
#3 ¿ más todologo que el meneante medio? Lo dudo
manbobi #6 manbobi
#5 Has sido creado hace media hora?? Uau
insulabarataria #4 insulabarataria
La mayor diferencia entre un shinkansen y el AVE no está en el tren, está en la gente que viaja en el tren. No hacen falta vagones del silencio, la gente come en sus asientos y cuando se van lo dejan todo recogido y se llevan la basura, nadie va con reggaeton, y dejan pasar con tu maleta sin problema...
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Pues como las diferencias con el tren de alta velocidad chino…
Donde en tu asiento puedes pedir o comida del tren o escanear un QR para que te traigan en la siguiente parada tú comida del restaurante que tú elijas, entre otras cosas
Moixa #2 Moixa
Todo el mundo está callado, y el revisor hace una reverencia al marcharse.
