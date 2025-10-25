edición general
7 meneos
39 clics
Steve Johnson: «Cuando jugaba Rafa Nadal, echaban carretillas de tierra en la pista para hacerla más lenta, tenían que ajustarle la pista»

Steve Johnson: «Cuando jugaba Rafa Nadal, echaban carretillas de tierra en la pista para hacerla más lenta, tenían que ajustarle la pista»

«Jugué contra Rafa en Madrid un año, creo que fue en 2015 o 2014. Probablemente ya sabía que no iba a ganar ese partido, sobre todo cuando vi que estaban echando carretillas de tierra para hacer la pista más lenta antes del encuentro. Pensé: ‘No creo que eso vaya a cambiar nada, pero bueno, adelante’. Así que sí, cambian la velocidad de las pistas según quién juegue. Lo hacen, de verdad. Tenían que ‘arreglarla’, ya sabes. Tenían que ‘ajustar’ la pista.

| etiquetas: steve , johnson
5 2 3 K 45 cultura
8 comentarios
5 2 3 K 45 cultura
Tarod #3 Tarod
El famoso steve johnson, si no es por las carretillas hubiese ganado 20 Grand slams
6 K 69
Malinke #6 Malinke
#2 #4 #3 pero a pesar haber ganado muchos Roland Garros, torneos en hierba, torneos en cemento y que este no era nadie, parece que preparaban la pista para que ganara.
1 K 1
#8 Katos
#6
A ver ya se que odias Nadal por ser. Pero deja de hacer el ridículo por favor.

Nadal es uno de los mejores de la historia en hierba y cemento y el mejor de la historia en Tierra.. Decir que no er a nadie a quien ha ganado varios grand slams en hierva y cemento... Es ridículo :roll: :roll: :roll:
0 K 10
eaglesight1 #2 eaglesight1
Memorias de un envidioso. También la arreglaban en Roland Garros?
1 K 26
#4 diablos_maiq
#2 Y sobre todo en Wimbledon.
0 K 11
#5 MyNameIsEarl
#4 y en Australia.....
0 K 6
alfre2 #1 alfre2
Madriz siendo Madriz.
2 K 16
#7 Katos
#1 el mejor tenista de la historia en tierra ganaba por que tenía más tierra que los demás. Se nota por que estaba un escalón más alto en su lado del campo. Y así podía golpear la pelota más alto y corregir su altura

Madriz dice el otro. xD xD xD
0 K 10

menéame