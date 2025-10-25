Steve Johnson: «Cuando jugaba Rafa Nadal, echaban carretillas de tierra en la pista para hacerla más lenta, tenían que ajustarle la pista»

«Jugué contra Rafa en Madrid un año, creo que fue en 2015 o 2014. Probablemente ya sabía que no iba a ganar ese partido, sobre todo cuando vi que estaban echando carretillas de tierra para hacer la pista más lenta antes del encuentro. Pensé: ‘No creo que eso vaya a cambiar nada, pero bueno, adelante’. Así que sí, cambian la velocidad de las pistas según quién juegue. Lo hacen, de verdad. Tenían que ‘arreglarla’, ya sabes. Tenían que ‘ajustar’ la pista.
A ver ya se que odias Nadal por ser. Pero deja de hacer el ridículo por favor.
Nadal es uno de los mejores de la historia en hierba y cemento y el mejor de la historia en Tierra.. Decir que no er a nadie a quien ha ganado varios grand slams en hierva y cemento... Es ridículo
Madriz dice el otro.