Las alarmantes palabras de Steve Bannon en su podcast han despertado temores sobre la imparcialidad y la legalidad, al hablar de planes autoritarios para las próximas elecciones. Mientras hablaba en su popular programa, anunció: «Vamos a hacer que ICE rodee las urnas en noviembre. No nos vamos a quedar aquí sentados y permitir que vuelvan a robar el país, y pueden quejarse y llorar y tirar sus juguetes fuera del cochecito todo lo que quieran, pero nunca más permitiremos que se robe una elección».