Las alarmantes palabras de Steve Bannon en su podcast han despertado temores sobre la imparcialidad y la legalidad, al hablar de planes autoritarios para las próximas elecciones. Mientras hablaba en su popular programa, anunció: «Vamos a hacer que ICE rodee las urnas en noviembre. No nos vamos a quedar aquí sentados y permitir que vuelvan a robar el país, y pueden quejarse y llorar y tirar sus juguetes fuera del cochecito todo lo que quieran, pero nunca más permitiremos que se robe una elección».
| etiquetas: trump , bannon , fascismo , estados unidos , proyecto 2025 , usa
Parece que en todos los sitios son iguales. La democracia vale si ganan. Si pierden, se ha robado, no hay legitimidad, etc.
Fascismo == monarquismo
www.meneame.net/story/golpe-estado-marcha-trump-pide-republicanos-naci
Aquí la historia no está en que esas elecciones se vayan a parar, que no va a ser así, sino de qué manera la maquinaria Trump podrá alargar ese impeachment lo máximo posible. El primero… » ver todo el comentario
Seguro este tambien conocio a Epstein
www.elplural.com/politica/internacional/sale-luz-entrevista-epstein-st
