Steve Bannon lanza una escalofriante advertencia sobre cómo el ICE interferirá en futuras elecciones [Eng]

Steve Bannon lanza una escalofriante advertencia sobre cómo el ICE interferirá en futuras elecciones [Eng]

Las alarmantes palabras de Steve Bannon en su podcast han despertado temores sobre la imparcialidad y la legalidad, al hablar de planes autoritarios para las próximas elecciones. Mientras hablaba en su popular programa, anunció: «Vamos a hacer que ICE rodee las urnas en noviembre. No nos vamos a quedar aquí sentados y permitir que vuelvan a robar el país, y pueden quejarse y llorar y tirar sus juguetes fuera del cochecito todo lo que quieran, pero nunca más permitiremos que se robe una elección».

etiquetas: trump , bannon , fascismo , estados unidos , proyecto 2025 , usa
20 comentarios
Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Robar elección = No gana la derecha.

Parece que en todos los sitios son iguales. La democracia vale si ganan. Si pierden, se ha robado, no hay legitimidad, etc.
azathothruna #10 azathothruna
#2 Derecha + tiempo = fascismo
Fascismo == monarquismo
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Relacionada: ¿Golpe de estado en marcha? Trump pide que los republicanos nacionalicen la votación

www.meneame.net/story/golpe-estado-marcha-trump-pide-republicanos-naci
#3 concentrado
Poner un cuerpo paramilitar a vigilar elecciones, parece que los castristas han tomado el poder en USA.
azathothruna #6 azathothruna
#3 Da risa los cubanos que escaparon del castrismo, buscando el sueño americano, o esperando que los ayuden a echar a Fidel para salvar a sus familias en la isla
#13 chavi
#3 A vigilar no. A impedir votar a la gente en función de su aspecto
#1 unocualquierax
"... a no ser que la robemos nosotros", añadió.
Connect #19 Connect *
Vamos a ver, ¿este señor es consciente de las cientos de miles de urnas que se reparten por todo los Estados Unidos como para decir que el ICE las va a rodear? Esas elecciones se harán porque los mecanismos para organizarlas son imposibles de parar, y Trump las perderá. Entonces se podría hacer un impeachment.

Aquí la historia no está en que esas elecciones se vayan a parar, que no va a ser así, sino de qué manera la maquinaria Trump podrá alargar ese impeachment lo máximo posible. El primero…   » ver todo el comentario
azathothruna #7 azathothruna *
#_1 Eso no es robo es DERECHO DIVINO :troll:
azathothruna #5 azathothruna
Alguna pagina o sitio donde se tenga toda la vida de bannon?
Seguro este tambien conocio a Epstein
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#5 Sale a la luz una entrevista de Epstein con Steve Bannon, ideólogo de Trump y enlace de Vox: “Soy un pederasta de nivel 1”

www.elplural.com/politica/internacional/sale-luz-entrevista-epstein-st
azathothruna #12 azathothruna
#8 Eso responde lo ultimo pero no lo primero
themarquesito #17 themarquesito
#5 ¿Conoció? Bannon era prácticamente el relaciones públicas de Epstein en 2018-19
azathothruna #18 azathothruna
#17 Me refiero a la vida de bannon, y aparte de epstein
XtrMnIO #15 XtrMnIO
Lo que viene siendo un golpe de estado.
comadrejo #20 comadrejo
Traduciendo lo que dice en regrelengua: vamos a robar las elecciones con el ice.
johel #14 johel *
Si no pasas el pantone de color ario y acento correcto, te vamos a detener en la puerta del colegio electoral ¡libertad! ¡viva la bandera!
.  media
johel #16 johel
#14 p.d. el filtro por posicion economica en usa ya lo tienen puesto por defecto, las barreras para que un pobre vote son parte de "su democracia"
#9 manolo555
Solucion, ir todos a votar con una gorrita roja, seguro que entonces te dejan entrar al colegio por ser uno de los "buenos"
azathothruna #11 azathothruna
#9 Antes rojo que fascista o colaboracionista de europedos
