Stephen Miller se enfrenta a CNN al preguntarle si está “perfilando a personas de piel morena” [ENG]

El subjefe de personal de la Casa Blanca, Stephen Miller, se enfrentó a CNN después de que el periodista Boris Sanchez le preguntara si la administración está “perfilando a personas de piel morena”. Estaban hablando del despliegue de la Guardia Nacional en Chicago por parte del presidente Donald Trump, cuando Sanchez pidió a Miller que respondiera a las acusaciones del gobernador de Illinois, JB Pritzker, de que se están “dirigiendo a personas negras y de piel morena”. “Qué pregunta más tonta”, dijo Miller.

| etiquetas: stephen miller , cnn , pritzker
#2 laruladelnorte
Pregunta tonta dice...pues parece que ha dado en el clavo. >:-(
#3 Zamarro
#2 La respuesta correcta es: !Que pregunta mas tonta!, claro que si, ¿o dudas de mi?
GeneWilder #4 GeneWilder
País que nació enfermo, producto del protestantismo y la Ilustración francesa. Qué puta obsesión con la “raza”.
ixo #5 ixo
«Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
ya que no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
ya que no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
ya que no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los emigrantes, latinos, negros, chinos, árabes, etc.
no protesté,
ya que no era...

Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudo protestar».

* es.wikipedia.org/wiki/Primero_se_llevaron...
