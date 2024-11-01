Stephen Miller se enfrenta a CNN al preguntarle si está “perfilando a personas de piel morena” [ENG]  

El subjefe de personal de la Casa Blanca, Stephen Miller, se enfrentó a CNN después de que el periodista Boris Sanchez le preguntara si la administración está “perfilando a personas de piel morena”. Estaban hablando del despliegue de la Guardia Nacional en Chicago por parte del presidente Donald Trump, cuando Sanchez pidió a Miller que respondiera a las acusaciones del gobernador de Illinois, JB Pritzker, de que se están “dirigiendo a personas negras y de piel morena”. “Qué pregunta más tonta”, dijo Miller.
guardé silencio,
ya que no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
ya que no era socialdemócrata,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
ya que no era sindicalista,
Cuando vinieron a llevarse a los emigrantes, latinos, negros, chinos, árabes, etc.
no protesté,
ya que no era...
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudo protestar».
* es.wikipedia.org/wiki/Primero_se_llevaron...