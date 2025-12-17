edición general
Starmer celebra el regreso del Reino Unido al programa Erasmus en 2027 como un paso más en el acercamiento a la UE

La matrícula anual para un estudiante comunitario en una universidad británica será de unos 11.000 euros.

#4 dclunedo
Pues a mi me repugna. ¿No querían irse?, pues adiós. Ahora a pasar frio.......
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Ahora el arduo camino de vuelta, se ve que lo de las glorias de ser independientes y no responder ante nadie no ha llenado las neveras de los británicos.
jonolulu #5 jonolulu
La matrícula anual para un estudiante comunitario en una universidad británica será de unos 11.000 euros. Ahora pagan el triple

Vaya chollo
#7 IsraelEstadoGenocida
#5 pues supongo que dependerá de que universidad.

Un compañero de trabajo ha tenido que mandar a su hija fuera de uk porque aquí le costaba 70.000 libras al año
winstonsmithh #2 winstonsmithh *
A ver Espalmer, que ya sabemos a quién juráis vasallaje, no cuela.
#6 luckyy
Al final vuelven a meter el caballo de Troya en Europa
