2
meneos
9
clics
Starmer celebra el regreso del Reino Unido al programa Erasmus en 2027 como un paso más en el acercamiento a la UE
La matrícula anual para un estudiante comunitario en una universidad británica será de unos 11.000 euros.
|
etiquetas
:
reino unido
,
ue
,
erasmus
1
1
0
K
16
actualidad
7 comentarios
1
1
0
K
16
actualidad
#1
Verdaderofalso
BreIn
1
K
32
#4
dclunedo
Pues a mi me repugna. ¿No querían irse?, pues adiós. Ahora a pasar frio.......
1
K
18
#3
Un_señor_de_Cuenca
Ahora el arduo camino de vuelta, se ve que lo de las glorias de ser independientes y no responder ante nadie no ha llenado las neveras de los británicos.
1
K
16
#5
jonolulu
La matrícula anual para un estudiante comunitario en una universidad británica será de unos 11.000 euros. Ahora pagan el triple
Vaya chollo
0
K
13
#7
IsraelEstadoGenocida
#5
pues supongo que dependerá de que universidad.
Un compañero de trabajo ha tenido que mandar a su hija fuera de uk porque aquí le costaba 70.000 libras al año
0
K
11
#2
winstonsmithh
*
A ver Espalmer, que ya sabemos a quién juráis vasallaje, no cuela.
0
K
10
#6
luckyy
Al final vuelven a meter el caballo de Troya en Europa
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
