Starcloud quiere llevar los centros de datos al espacio: primer satélite con GPU H100 y promesa de energía 10× más barata

La carrera por escalar la computación de Inteligencia Artificial suma un nuevo escenario: la órbita terrestre. Starcloud, startup del programa NVIDIA Inception, prepara para noviembre el lanzamiento de Starcloud-1, un satélite de 60 kg —tamaño “frigorífico pequeño”— que marcará el debut de una GPU NVIDIA H100 en el espacio y aspira a demostrar que la inferencia y el preprocesado de datos pueden ejecutarse allí donde se generan, sin pasar por un CPD en tierra. La compañía defiende, además, que los centros de datos espaciales podrían abaratar...
No digo ná y lo digo tó ...
en.wikipedia.org/wiki/IBM_RAD6000
Está concebido para controlar procesos básicos de las naves/satélites/sondas y sus instrumentos. No para cómputo masivo.
Y 'endurecer' y certificar CPUs mucho más tochas (+ RAMs + SSDs) para operar en el espacio, puede llevar lustros o décadas.
No he escuchado de un astronauta en una partidita de WoW o CoD o Dota
Para el procesado de datos no hay lag. Luego los datos procesados son los que se mandan a la tierra.
