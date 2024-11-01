edición general
Starcloud quiere llevar los centros de datos al espacio: primer satélite con GPU H100 y promesa de energía 10× más barata

La carrera por escalar la computación de Inteligencia Artificial suma un nuevo escenario: la órbita terrestre. Starcloud, startup del programa NVIDIA Inception, prepara para noviembre el lanzamiento de Starcloud-1, un satélite de 60 kg —tamaño “frigorífico pequeño”— que marcará el debut de una GPU NVIDIA H100 en el espacio y aspira a demostrar que la inferencia y el preprocesado de datos pueden ejecutarse allí donde se generan, sin pasar por un CPD en tierra. La compañía defiende, además, que los centros de datos espaciales podrían abaratar...

DarthMatter #1 DarthMatter *
¡Buena suerte con los rayos cósmicos (y sus consiguientes "bit flips")!  media
Veelicus #3 Veelicus
#1 Ese es un problema pero esta controlado, existen algoritmos redundantes y hasta cierto punto se puede proteger.
Cyberbob #5 Cyberbob
#1 Yo lo he visto (en diferido y en una reunión técnica) y específicamente en GPU y para IA. El doctor en física que estaba explicándonos lo que había ocurrido nos dejó flipando.
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#1

No digo ná y lo digo tó ...

en.wikipedia.org/wiki/IBM_RAD6000
DarthMatter #9 DarthMatter *
#7 Sí. Pero el 'RAD6000' ofrece una capacidad de procesamiento muy pero que muy baja. (¡33 MHz, máximo!).
Está concebido para controlar procesos básicos de las naves/satélites/sondas y sus instrumentos. No para cómputo masivo.

Y 'endurecer' y certificar CPUs mucho más tochas (+ RAMs + SSDs) para operar en el espacio, puede llevar lustros o décadas.
ur_quan_master #10 ur_quan_master
#9 En el espacio disipar calor es muy jodido, añado.
DORO.C #6 DORO.C
Skynet
azathothruna #2 azathothruna
El lag la caga.
No he escuchado de un astronauta en una partidita de WoW o CoD o Dota
Veelicus #4 Veelicus
#2 El tema es el procesado de datos, no la comunicación.
Para el procesado de datos no hay lag. Luego los datos procesados son los que se mandan a la tierra.
#8 wendigo
#2 Bueno, yo había veces que de raíd en el Word iba con 1.5 a 3 de lag xD ...así que con starlink, no tendría mucho problema :-D

Saludos
