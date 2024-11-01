edición general
4 meneos
17 clics
Star Wars dará a Jar Jar Binks su propia historia de redención tras las precuelas, con papel doble para Ahmed Best

Star Wars dará a Jar Jar Binks su propia historia de redención tras las precuelas, con papel doble para Ahmed Best

o a ojos de los fans con una serie especial sobre en torpe gungan. Tiene sus fans, pero mencionar a Jar Jar Binks entre los seguidores de Star Wars suele ser como golpear un avispero con un palo. Pese a la férrea defensa del personaje por parte de George Lucas, el gungan es recordado con infamia por su papel en la trilogía de las precuelas, algo que se fue mitigando al reducir su presencia en pantalla.

| etiquetas: star wars , jar jar binks , ahmed best
4 0 3 K 28 actualidad
6 comentarios
4 0 3 K 28 actualidad
Meneanauta #1 Meneanauta
Un poco tarde para hacer un JaJarday pero vamos con ello xD
0 K 16
pedrario #4 pedrario
Cualquier cosa que no sea hacer que Jar Jar sea el sith moviendo los hilos carece de interés.
0 K 10
Bhuvaya #2 Bhuvaya
Jar jar binks day o qué? No me entero.
0 K 7
SMaSeR #5 SMaSeR *
Lo dijo George Lucas, Star Wars siempre ha estado dedicada también al publico infantil, lo que pasa es que los que crecieron con la segunda trilogía ya eran viejales cuando salió la primera y el tono infantil (que lo tiene toda la saga) rechina cuando lo ves de mas mayor sin nostalgia de por medio.
Y lo mismo me ha pasado a mi con la ultima trilogía , que vi la primera cuando era mucho mas crio y a mi me encantaron xD.
0 K 7
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#5 No estoy de acuerdo. Los episodios IV y V, las dos primeras películas, no tienen nada infantil.
0 K 13

menéame