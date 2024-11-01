Star Wars dará a Jar Jar Binks su propia historia de redención tras las precuelas, con papel doble para Ahmed Best

o a ojos de los fans con una serie especial sobre en torpe gungan. Tiene sus fans, pero mencionar a Jar Jar Binks entre los seguidores de Star Wars suele ser como golpear un avispero con un palo. Pese a la férrea defensa del personaje por parte de George Lucas, el gungan es recordado con infamia por su papel en la trilogía de las precuelas, algo que se fue mitigando al reducir su presencia en pantalla.