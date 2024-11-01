edición general
SpaceX prevé un millón de satélites para centros de datos en órbita [ENG]

SpaceX solicitó el lanzamiento de hasta un millón de satélites para crear una red de centros de datos en órbita alrededor de la Tierra. El viernes por la noche, la compañía presentó la solicitud a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), describiendo el proyecto como una "constelación de satélites con una capacidad computacional sin precedentes para impulsar modelos avanzados de inteligencia artificial (IA) y las aplicaciones que dependen de ellos".

mam23
Si consiguen cubrir todo el cielo de satelites no nos llegará luz a la superficie de la tierra y no habrá calentamiento global
Gry
Parece que la nueva carrera espacial no va de colocar humanos en la Luna sino de poner IAs en órbita...

Connect
¿Os acordais cuando decían que allí arriba no cabían más satélites y que había mucha chatarra espacial? Pues aún cabe 1 mllón más de satélites más los que han ido echando estos años, que tampoco son pocos.
carraxe
Espero que se los tiren todos. El cielo no es del payaso narcisista
YoSoyTuPadre
Es bueno recordar que la vida media de estos satélites son unos 5 años

Nota: Actualmente hay en órbita en torno a unos 15.000 satélites, no de Starlink, en total :shit:
