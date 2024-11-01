SpaceX prevé un millón de satélites para centros de datos en órbita [ENG]

SpaceX solicitó el lanzamiento de hasta un millón de satélites para crear una red de centros de datos en órbita alrededor de la Tierra. El viernes por la noche, la compañía presentó la solicitud a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), describiendo el proyecto como una "constelación de satélites con una capacidad computacional sin precedentes para impulsar modelos avanzados de inteligencia artificial (IA) y las aplicaciones que dependen de ellos".