Sovintern, la alternativa de Rusia a la Internacional Socialista que explota las divisiones de la izquierda europea

Este lunes se ha celebrado en Moscú el foro inaugural de Sovintern, una red de más de 100 formaciones socialistas de 70 países distintos, de Europa, África, Asia y América. En común, su rechazo al “imperialismo de Donald Trump” y a “la guerra de la OTAN contra Rusia” en Ucrania.
| etiquetas: rusia , socialismo , izquierdas , debate , putin
Rusia, el país cuyo líder comunista suplica a Vladímir Putin que no se repita una revolución como la de 1917 y cuyo principal partido socialdemócrata pide el voto para el actual presidente, quiere erigirse en faro de la izquierda global.
Y lo triste no es que lo intenten, lo triste es que cuela
Sorpresa en Las Gaunas
(tomad nota peperos en la izquierda también somos muy españoles sin necesidad de pulseritas
Un panfletillo haciendo no se que.