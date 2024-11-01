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Sovintern, la alternativa de Rusia a la Internacional Socialista que explota las divisiones de la izquierda europea

Sovintern, la alternativa de Rusia a la Internacional Socialista que explota las divisiones de la izquierda europea

Este lunes se ha celebrado en Moscú el foro inaugural de Sovintern, una red de más de 100 formaciones socialistas de 70 países distintos, de Europa, África, Asia y América. En común, su rechazo al “imperialismo de Donald Trump” y a “la guerra de la OTAN contra Rusia” en Ucrania.

| etiquetas: rusia , socialismo , izquierdas , debate , putin
7 2 1 K 97 politica
10 comentarios
7 2 1 K 97 politica
Comentarios destacados:    
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
Lo poco que me deja leer es miel

Rusia, el país cuyo líder comunista suplica a Vladímir Putin que no se repita una revolución como la de 1917 y cuyo principal partido socialdemócrata pide el voto para el actual presidente, quiere erigirse en faro de la izquierda global.

xD

Y lo triste no es que lo intenten, lo triste es que cuela xD xD xD
6 K 59
Cantro #3 Cantro
#2 Es como Izquierda Española, pero en rublos
1 K 19
MIrahigos #4 MIrahigos
Pavel, digo Pablo González, estará desenpolvando sus antiguos contactos con la izquierda española.
3 K 45
carakola #1 carakola
Mejor sin divisiones. Toda la izquierda a comer culos sionazis en Israel y nazis en Ucrania. Pero dirigidos por una mujer, que si no queda feo.
1 K 33
Mistwatch #7 Mistwatch
Sus impulsores apoyan las políticas conservadoras de Putin

Sorpresa en Las Gaunas
1 K 30
Kantinero #9 Kantinero *
Aquí no necesitamos que vengan a dividir las izquierdas, tenemos una herramienta universal muy española, el ego y la envidia

(tomad nota peperos en la izquierda también somos muy españoles sin necesidad de pulseritas
1 K 21
#5 arreglenenlacemagico
putin y carapolla repartiendo carnets de izquierda el chiste se cuenta solo
1 K 14
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
No había escuchado hablar de esto en la vida. Cosas veredes...
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#10 Cincocuatrotres
Alguno tenia que repetir carrera "Rusia, el país cuyo líder comunista suplica a Vladímir Putin que no se repita una revolución como la de 1917"" ???
Un panfletillo haciendo no se que.
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juliusK #6 juliusK
Si el tío Koba levantase la ushanka está cuadrilla, empezando por el neoZar Putin y por el "comunista" que el otro día avisaba del peligro de una nueva "revolución" (El Partido Comunista de Rusia alerta sobre el riesgo de una revolución semejante a la de 1917 - Infobae share.google/He1z27CqMcssHpsue) iban a estar contribuyendo, mediante la extracción de oro a pico en Kolimá, a la economía sovietica durante mucho tiempo.
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menéame