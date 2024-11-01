Soto Ivars, tú si que tienes un problema  

Juan Soto Ivars ha escrito un libro sobre un iceberg que no existe: el de las denuncias falsas como amenaza nacional.

Tres casos aislados convertidos en tragedia colectiva, mujeres migrantes convertidas en villanas y hombres convertidos en víctimas estructurales.

Un manual perfecto para alimentar discursos reaccionarios y desmontar la Ley de Violencia de Género… sin necesidad de aportar datos.

En este vídeo te contamos por qué esta narrativa no es inocente: es ideología pura.