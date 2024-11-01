edición general
Soto Ivars, tú si que tienes un problema

Soto Ivars, tú si que tienes un problema  

Juan Soto Ivars ha escrito un libro sobre un iceberg que no existe: el de las denuncias falsas como amenaza nacional.
Tres casos aislados convertidos en tragedia colectiva, mujeres migrantes convertidas en villanas y hombres convertidos en víctimas estructurales.
Un manual perfecto para alimentar discursos reaccionarios y desmontar la Ley de Violencia de Género… sin necesidad de aportar datos.
En este vídeo te contamos por qué esta narrativa no es inocente: es ideología pura.

Comentarios destacados:        
Barney_77 #3 Barney_77 *
Debe tener razón en lo que escribe en su libro, porque hacia mucho que no veía a tanta gente diciendo idioteces insultando tan fuerte. ¿Como era eso? ¿Ladran, luego cabalgamos?
Pues eso
8
#18 okeil
#3 Yo no se lo compro, el libro, el discurso ni que me lo regalen.
0
Findeton #2 Findeton
Seguid sin reconocer el problema y seguiréis perdiendo votos. No puedes legislar en contra de la mitad de la población y salir ilesa políticamente.
9
yopasabaporaqui #7 yopasabaporaqui
#2 Mira, no. Tampoco nadie niega la okupacion, pero no es el problema más grave que tienen los españoles.

Tanto en una como en la otra se pierden votos porque el foco mediático se pone donde se pone.
1
#11 okeil
#2 ¿Esa mitad de la población aprueba la violencia de género, entre otras?
0
Findeton #21 Findeton *
#11 "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión [...]"

Constitución, Artículo 14.

Nadie está a favor de la violencia, de ningún género (¿a cuál género te refieres?). Simplemente estamos en contra de leyes que rompen con la igualdad ante la ley.
2
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Aunque lo diga el subnormal de Soto Ivars, no deja de ser cierto.

Es aquello de la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero.

Pero bueno sigamos con la turra. Que reconocer que hay mujeres que están utilizando la ley en su beneficio es ser machista y fascista adorador de VOX.

Si hubiesen empezado a no cargarse la igualdad ante la ley por lo que tengas entre las piernas. Pero claro, en aquellos años eramos unos fachas insoportables que apoyábamos las tesis de la derecha más reaccionaria. Aunque quizá, tan solo quizá, quiera tener los mismos derechos y obligaciones que tiene una mujer y poder defender en igualdad de condiciones.

Pero debo ser un puto facha, que le voy a hacer.
6
Alakrán_ #6 Alakrán_
Los negacionistas no son solo de extremaderecha, hay personas en la izquierda que se esfuerzan mucho en negar una realidad, porque afecta a los mierdecillas.
Nadie dice que se un problema generalizado, pero hablar de 3 casos en un país es una burla ridícula, escudarse en unas estadísticas oficiales es vergonzoso, porque estás estadísticas lo único que reflejan es la inmensa dificultad de que una denuncia infundada o maliciosa acabe en condena, cualquier mujer medianamente informada tiene…   » ver todo el comentario
6
#12 Leon_Bocanegra *
#6 Pero venga, a seguir haciendo bromitas sobre el tema, total, es un problema que afecta a los hombres, los cuales os importan una mierda

Esto es meneame. La mayoría somos hombres, por qué nos íbamos a importar una mierda a nosotros mismos?
0
Alakrán_ #14 Alakrán_
#12 En meneame la mayoría son hombres, seguramente, la gran mayoría también férreos defensores de todo lo que diga la izquierda sin pestañear y sin fisuras.
0
#19 Leon_Bocanegra
#14 ah vale, que todo esto viene porque nos lo manda "la izquierda".
Que cosas...
0
Alakrán_ #23 Alakrán_
#19 Entonces por poner un ejemplo ¿Tú te crees que en 2020 hubo 0 denuncias falsas? ¿O que menos de una denuncia de cada de 10.000 es instrumental o maliciosa?
Resulta que esta señora, que he visto el vídeo, si sabe matizar los datos oficiales, te informa de que hay muchas denuncias por vg que no se ponen ¿Por qué no hace lo mismo con la increíble estadística oficial de denuncias falsas?, habla también de las denuncias falsas en robos, curiosamente estás si se persiguen y se estiman entre el 2,5-5%.

Se debe exigir que la ley se cumpla y que se proteja a todas las personas.
0
#25 Leon_Bocanegra
#23 Tú te crees que en 2020 hubo 0 denuncias falsas? ¿O que menos de una denuncia de cada de 10.000 es instrumental o maliciosa?


Pues no lo sé, soy hombre y comento en menéame. Voy a esperar a ver qué me dice la izquierda y ahora te contesto.
0
Alakrán_ #26 Alakrán_
#25 No esperaba otra cosa, pero ya conoces la respuesta de la izquierda al respecto.
0
#1 Leon_Bocanegra *
Hay mujeres utilizando al estado como esbirro para maltratar a hombres
(Juan Soto Ivars, librepensador putosubnormal)
5
#9 imaginateca
#1 Lo de "putosubnormal" como argumento no lo había visto nunca. Enhorabuena.
1
#10 Leon_Bocanegra
#9 No es un argumento. Es un insulto.
1
#13 imaginateca
#10 Ya decía yo, que no parecía más que lo que es.
0
#17 Leon_Bocanegra *
#13 tu sabrás que es lo que te había hecho pensar que podría haber algo más.

Ante una puta gilipollez como la frase "Hay mujeres utilizando al estado como esbirro para maltratar a hombres" no hay que usar argumento alguno. Se insulta al puto gilipollas que la diga, y a otra cosa...
0
Quel #15 Quel
#10 Insultar... lo normal entre la gente como tu.
:roll:
2
#16 Leon_Bocanegra
#15 aburres.
0
Quel #22 Quel
#16 :-*
0
Jesus_Mauri #20 Jesus_Mauri
Conozco casos de hombres, auténticos imbéciles manipuladores y narcisistas con su pareja. Pero asi de mi entorno. Algunas chicas se han abierto conmigo y me han reconocido alguna relación donde el la pegaba o humillaba.
La violencia "machista" existe, es real, negarla es de imbeciles.
Pero por cada uno de estos casos conozco 10 de denuncias falsas por malostratos (en especial psicologicos) como "hoja de ruta" para conseguir más (dinero, cuidar hijos) a la hora de…   » ver todo el comentario
2
#24 Leon_Bocanegra
#20 madre mía, tu círculo de amigos debe ser una fiesta continua.
0
#8 Rixx
Las denuncias falsas no existen pero haberlas, hailas.
2
Arzak_ #5 Arzak_
Si es colaburrador en Cuento Milenio es totalmente irrelevante. 8-D
1

