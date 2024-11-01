Soto Ivars, tú si que tienes un problema  

Juan Soto Ivars ha escrito un libro sobre un iceberg que no existe: el de las denuncias falsas como amenaza nacional.
Tres casos aislados convertidos en tragedia colectiva, mujeres migrantes convertidas en villanas y hombres convertidos en víctimas estructurales.
Un manual perfecto para alimentar discursos reaccionarios y desmontar la Ley de Violencia de Género… sin necesidad de aportar datos.
En este vídeo te contamos por qué esta narrativa no es inocente: es ideología pura.
Pues eso
Tanto en una como en la otra se pierden votos porque el foco mediático se pone donde se pone.
Constitución, Artículo 14.
Nadie está a favor de la violencia, de ningún género (¿a cuál género te refieres?). Simplemente estamos en contra de leyes que rompen con la igualdad ante la ley.
Es aquello de la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero.
Pero bueno sigamos con la turra. Que reconocer que hay mujeres que están utilizando la ley en su beneficio es ser machista y fascista adorador de VOX.
Si hubiesen empezado a no cargarse la igualdad ante la ley por lo que tengas entre las piernas. Pero claro, en aquellos años eramos unos fachas insoportables que apoyábamos las tesis de la derecha más reaccionaria. Aunque quizá, tan solo quizá, quiera tener los mismos derechos y obligaciones que tiene una mujer y poder defender en igualdad de condiciones.
Pero debo ser un puto facha, que le voy a hacer.
Nadie dice que se un problema generalizado, pero hablar de 3 casos en un país es una burla ridícula, escudarse en unas estadísticas oficiales es vergonzoso, porque estás estadísticas lo único que reflejan es la inmensa dificultad de que una denuncia infundada o maliciosa acabe en condena, cualquier mujer medianamente informada tiene… » ver todo el comentario
Esto es meneame. La mayoría somos hombres, por qué nos íbamos a importar una mierda a nosotros mismos?
Que cosas...
Resulta que esta señora, que he visto el vídeo, si sabe matizar los datos oficiales, te informa de que hay muchas denuncias por vg que no se ponen ¿Por qué no hace lo mismo con la increíble estadística oficial de denuncias falsas?, habla también de las denuncias falsas en robos, curiosamente estás si se persiguen y se estiman entre el 2,5-5%.
Se debe exigir que la ley se cumpla y que se proteja a todas las personas.
Pues no lo sé, soy hombre y comento en menéame. Voy a esperar a ver qué me dice la izquierda y ahora te contesto.
(Juan Soto Ivars,
librepensadorputosubnormal)
Ante una puta gilipollez como la frase "Hay mujeres utilizando al estado como esbirro para maltratar a hombres" no hay que usar argumento alguno. Se insulta al puto gilipollas que la diga, y a otra cosa...
La violencia "machista" existe, es real, negarla es de imbeciles.
Pero por cada uno de estos casos conozco 10 de denuncias falsas por malostratos (en especial psicologicos) como "hoja de ruta" para conseguir más (dinero, cuidar hijos) a la hora de… » ver todo el comentario