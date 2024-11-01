edición general
Sony favorece a las grandes superficies y a Amazon en la venta del disco de Rosalía: “Se van a cargar el pequeño comercio”

Tres vinilos y ocho cedés: ese es el número más alto de unidades que las tiendas locales de discos esperan recibir este viernes de Lux, el nuevo trabajo de Rosalía. Una cantidad ínfima que ha llevado a los comercios especializados en música a denunciar que Sony, la discográfica de la artista, favorezca a grandes superficies, como Fnac o El Corte Inglés, o plataformas, como Amazon, de cara al lanzamiento del álbum. Así lo explican cinco establecimientos diferentes a elDiario.es.

Mixtape96 #2 Mixtape96
Yo pensaba que 3 vinilos y 8 cedés era para toda España, que con eso sobra.

¿Quién compra cedés hoy día?
Mediorco #5 Mediorco *
#2 Yo me compro los CDs de los grupos que de verdad me gustan. Me gusta tener la letras de las canciones y el arte del grupo. Me gusta escucharlos en un equipo de música.

Si puedo, los compro en la misma pagina del grupo para que todo el dinero vaya para ellos.
#3 Suleiman
Los vinilos aún... Pero los CDs? Hay alguien que los compre?
#8 Pozitronico
#3 Pues yo, cuando sale algún disco que realmente vale la pena. Y compro CDs porque siguen siendo el soporte de mejor calidad sonora y porque el tema de los vinilos es postureo puro (y negociazo de las discográficas, que los venden por el triple del importe del CD).
#6 Pozitronico
Yo sospechaba que estas cosas ocurrían. Hace unos meses salió un primer disco muy interesante de una artista prometedora, Ana Crisman, titulado "Arpaora", en el que toca piezas flamencas con un arpa y cuando fui a mi tienda de discos habitual (al día siguiente de su publicación) me dijeron que habían recibido muy pocos y que ya no les quedaban y que me avisarían si recibían más, pero nunca me avisaron. Después busqué por otros sitios de mi ciudad (otras disquerías, FNAC, etc) y…   » ver todo el comentario
#11 Pozitronico *
#7 A mí no me gusta ella ni sus extravagancias pero los discos que ha sacado hasta ahora me parecen geniales.
Uda #1 Uda
Vaya tipeja la Rosalía. Todo por la pasta y el postureo.
#7 solojavi
#1 No me gustan ni el ruido que hace ni el personaje que ha creado. Pero esto de las ventas es cosa de su discografíca y ademas ayuda a potenciar la imagen que desean crear para ella. No creo que su contrato le permita hacer mucho respecto a este tipo de detalles.
Mediorco #4 Mediorco *
Solo la gente que de verdad le guste se comprará un CD (4 gatos), el resto lo escuchará en plataformas como Spotify. Esto no va a arruinar a nadie.
#9 Pozitronico
#4 Pues sí, tienes razón, porque lo que de verdad te gusta querrías poder escucharlo siempre que te apetezca y no sólo mientras les apetezca mantenerlo a los de Spotify.
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
Yo ni reproductor de cds tengo ya, ni en el pc ni en el coche...
