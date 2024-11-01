Sony favorece a las grandes superficies y a Amazon en la venta del disco de Rosalía: “Se van a cargar el pequeño comercio”

Tres vinilos y ocho cedés: ese es el número más alto de unidades que las tiendas locales de discos esperan recibir este viernes de Lux, el nuevo trabajo de Rosalía. Una cantidad ínfima que ha llevado a los comercios especializados en música a denunciar que Sony, la discográfica de la artista, favorezca a grandes superficies, como Fnac o El Corte Inglés, o plataformas, como Amazon, de cara al lanzamiento del álbum. Así lo explican cinco establecimientos diferentes a elDiario.es.