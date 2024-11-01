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Sólo le pido a Dios (español, hebreo y árabe) - Alma Sufi Ensamble ft. León Gieco y Gastón Saied

Sólo le pido a Dios (español, hebreo y árabe) - Alma Sufi Ensamble ft. León Gieco y Gastón Saied

Histórico. Nos visita en la Tekkia Sufi de Colegiales, León Gieco y nos propone grabar su clásico “Sólo le pido a Dios” junto a nuestro Alma Sufi Ensamble. Se sumó el cantante Gastón Saied, de la comunidad judía. Y nuestra vocalista Nuri Nardelli. “Sólo le pido a Dios” interpretado por primera vez en español, árabe y hebreo. Tres idiomas, un mismo corazón. Y un mismo pedido por la paz en Medio Oriente.

| etiquetas: español , ebreo , árabe , solo , le , pido , a , dios
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7 comentarios
7 2 0 K 81 ocio
vicus. #3 vicus.
Árabes, judíos y cristianos unidos por el no a la guerra.
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makinavaja #4 makinavaja
#3 Desgraciadamente no la mayoria de árabes, judíos y cristianos...
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security_incident #5 security_incident
#4 #3 y por no decier que árabes los hay cristianos y judíos.
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ombresaco #7 ombresaco
Añado version en esperanto

tubaro.aperu.net/v/ytb_4phbna-p5yu/
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gustavocarra #2 gustavocarra
Cómo argentino consorte, creo que es lo mejor que se ha hecho nunca.
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Format_C #6 Format_C
Se pelean por ser imaginarios, y luego le piden ayuda a seres imaginarios.
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
ha dicho jehova???????
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menéame