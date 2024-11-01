edición general
2 meneos
16 clics
Softonic incrementa ingresos y redefine su ecosistema digital

Softonic incrementa ingresos y redefine su ecosistema digital

[C&P] Softonic ha reportado un aumento significativo en sus ingresos durante el último período fiscal, destacando en un mercado digital muy competitivo. La compañía está preparando cambios profundos en su plataforma con el objetivo de acercarse más a las necesidades de cada usuario. Este giro estratégico podría transformar la forma en que los usuarios interactúan con su ecosistema digital.

| etiquetas: softonic , beneficios , usuario
2 0 0 K 21 tecnología
11 comentarios
2 0 0 K 21 tecnología
themarquesito #2 themarquesito
No recordaba que Softonic seguía existiendo
3 K 40
ochoceros #6 ochoceros
#2 Busca casi cualquier software en Google y casi siempre aparecen en la primera página.
0 K 12
Torrezzno #3 Torrezzno
Son unicornios como el rincón del vago, yonkis.com etc
2 K 35
ronko #8 ronko
#3 Taringa ...
0 K 7
manbobi #5 manbobi
Sigue vivo?
0 K 12
#10 fingulod
#5 No está muerto lo que yace eternamente.
1 K 14
hazardum #7 hazardum
"en su plataforma con el objetivo de acercarse más a las necesidades de cada usuario"

Viracos y troyanos personalizados, tremendo.
1 K 11
jacm #11 jacm
Horrible. Ojalá desaparezca la web.
Creo haber advertido cientos de veces a clientes que eviten a softonic
0 K 10
el-aleman #9 el-aleman
It's alive!!!
0 K 9
Paladio #1 Paladio
increíble
0 K 9
ineedu2 #4 ineedu2
no hay web que esté mas asociada a virus potenciales que Softonic. Como dice #1 esta noticia me parece totalmente increíble en 2026.
1 K 12

menéame