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Sofía de Grecia: 131.000 euros al año por asistir a actos honoríficos, familiares y benéficos

Sofía de Grecia: 131.000 euros al año por asistir a actos honoríficos, familiares y benéficos

Las dos últimas semanas han sido unas de las más ocupadas en la agenda de Sofía de Grecia. El lunes 20 de abril tuvo cuatro audiencias en Zarzuela y el viernes 24 asistió a una jura de bandera en El Pardo. Con 87 años, la reina, que conserva ese tratamiento a título vitalicio por un decreto del Gobierno de Mariano Rajoy y que en 2014 también le fue asignado a Juan Carlos de Borbón, mantiene una actividad de representación de la Corona que parecería meramente testimonial si no se tuviera en cuenta su edad.

| etiquetas: 131.000€. al año , sofia , de grecia , por hacer , casi nada
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
Pertinax #4 Pertinax
Reconozcamos el mérito. Soporta un gran peso sobre su cabeza. Y ya no es la corona.
7 K 108
Aguarrás #6 Aguarrás
#4 Cornuda mayor del reino, más alto ejemplo del "dame pan y dime tonta". xD
2 K 38
Pertinax #7 Pertinax *
#6 Me parece que no le hace puta gracia. De hecho, ni se hablan. A mi me da que se ha vuelto republicana. Lo mismo Podemos podría tantearla. Seguro que ni se les ha ocurrido. :troll:
0 K 19
#10 soberao
#7 Habría que ver las discusiones de estos dos en la intimidad de palacio fuera de las cámaras de las revistas del corazón.
0 K 15
manuelpepito #8 manuelpepito
#4 A ver si nos pensamos que está es manca. Tiene pinta que está es igual de sinvergüenza que el otro pero más discreta.

El otro es que se tiró a la poca vergüenza sin disimular
1 K 21
woody_alien #13 woody_alien
#8 Ha sido durante muchos años presidenta del Club Bilderberg, no creo que sea por su religiosidad y recogimiento. Es como los Pujol, el figurón del marido hacía los negocios y luego entraba la Ferrusola con la libretita para finalizar el trabajo.
0 K 12
#1 candonga1
Vivimos por encima de nuestras posibilidades.

A ver que dicen los liberales de este gasto en paguitas.
2 K 35
Spirito #2 Spirito *
Aun estando forrada, ella y todo su entorno, teniéndolo todo pagado, con privilegios extraordinarios y en el final de su vida... el negocio es el negocio.

Estás criaturas como que gratis gratis no hacen nada.

Sofi, la otra la campechana del Pueblo. Próximamente en sus pantallas.
1 K 28
#12 colemur
No tenemos dinero para hospitales ni médicos y sí para mantener a esta clase de gente.
España da vergüenza.
1 K 26
Andreham #5 Andreham
Tiene cojones que cobre 130k de "sueldo" (porque no trabaja, posa, como un photobooth) en eventos BENÉFICOS.

Osea hay que levantar dinero para el evento benéfico pero encima hay que levantar el dinero que cobra esta parásita.
1 K 23
#9 soberao
#5 Y con tu sueldo te tienes que pagar tu alojamiento, tu comida, el mantenimiento de tu casa, el desplazamiento al trabajo, etc. Esta gente en donde vive no paga un duro y tiene un lista de empleados que les hacen la comida, mantienen su casa y les traen y llevan en coches oficiales con militares de chófer y todo esto con cargo a los presupuestos oficiales del estado.
2 K 33
Andreham #14 Andreham
#9 Correcto, más que un "sueldo" se puede considerar una "paga" como la que le das a tu hijo pre-adolescente.
0 K 8
#11 Onaj *
Ahora están los profesores valencianos de huelga por la falta de instalaciones, de aires acondicionados, la burocracia que les relantiza cualquier gestión y los salarios.

Dinero creo que hay para todo pero la clase política gasta demasiado.

Cuanto mayor me hago más anarquista me vuelvo.
0 K 11
#3 BoosterFelix
¿Por qué no dejáis de dar motivos al proletario vasallo español para enamorarse de la monarquía?
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menéame