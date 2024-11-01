Sofía de Grecia: 131.000 euros al año por asistir a actos honoríficos, familiares y benéficos

Las dos últimas semanas han sido unas de las más ocupadas en la agenda de Sofía de Grecia. El lunes 20 de abril tuvo cuatro audiencias en Zarzuela y el viernes 24 asistió a una jura de bandera en El Pardo. Con 87 años, la reina, que conserva ese tratamiento a título vitalicio por un decreto del Gobierno de Mariano Rajoy y que en 2014 también le fue asignado a Juan Carlos de Borbón, mantiene una actividad de representación de la Corona que parecería meramente testimonial si no se tuviera en cuenta su edad.
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El otro es que se tiró a la poca vergüenza sin disimular
A ver que dicen los liberales de este gasto en paguitas.
Estás criaturas como que gratis gratis no hacen nada.
Sofi, la otra la campechana del Pueblo. Próximamente en sus pantallas.
España da vergüenza.
Osea hay que levantar dinero para el evento benéfico pero encima hay que levantar el dinero que cobra esta parásita.
Dinero creo que hay para todo pero la clase política gasta demasiado.
Cuanto mayor me hago más anarquista me vuelvo.