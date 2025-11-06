El Sistema de Navegación por Satélite BeiDou (BDS) de China con integración de tecnologías inteligentes, está transformando la vida y las prácticas laborales modernas

La ciudad de Zhuzhou sirve como una zona piloto para la conducción autónoma habilitada por el BDS. Allí se prueban diversas aplicaciones inteligentes, como autobuses autónomos, vehículos de limpieza y servicios de reparto sin conductor. Toma la delantera al brindar un servicio de autobuses por demanda. Este innovador e ingenioso modo de transporte público opera sin rutas ni paradas fijas y se adapta con flexibilidad a las necesidades personalizadas de movilización en tiempo real.
