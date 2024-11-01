Siria prohíbe el alcohol en bares y restaurantes

Las autoridades de Siria prohibieron la venta de alcohol en bares y restaurantes de Damasco, en una decisión que refuerza el perfil del actual gobierno liderado por Ahmed al-Sharaa. El decreto establece que los locales deberán reconvertir sus licencias en un plazo de tres meses, pasando de bares o discotecas a cafeterías. Además, limita la comercialización de bebidas alcohólicas a botellas selladas para llevar y solo en zonas con mayoría cristiana. La medida se suma a otras acciones recientes, como controles más estrictos durante el Ramadán.
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En muchos pueblos de España tenemos asociaciones de catadores de vino pero en muchos no hay asociaciones para rehabilitarse del alcohol quedando muchas veces en manos de pseudosectas como Alcohólicos Anónimos.
Los que decían que había que apoyar a la "oposición" siria que solo quería democracia y libertad frente a un dictador sanguinario que masacraba a su propio pueblo, son los mismos que ahora hablan de lo malos que son los ayatolás y hasta hace nada de la falta de democracia en Venezuela y dentro de poco lo harán del próximo país que EEUU quiera someter.
La mayoría lo hacen por dinero, que es asqueroso, pero hacerlo por amor al mal, como hacen muchos por aquí, es difícil de procesar.