Siria prohíbe el alcohol en bares y restaurantes

Las autoridades de Siria prohibieron la venta de alcohol en bares y restaurantes de Damasco, en una decisión que refuerza el perfil del actual gobierno liderado por Ahmed al-Sharaa. El decreto establece que los locales deberán reconvertir sus licencias en un plazo de tres meses, pasando de bares o discotecas a cafeterías. Además, limita la comercialización de bebidas alcohólicas a botellas selladas para llevar y solo en zonas con mayoría cristiana. La medida se suma a otras acciones recientes, como controles más estrictos durante el Ramadán.