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Siria prohíbe el alcohol en bares y restaurantes

Siria prohíbe el alcohol en bares y restaurantes

Las autoridades de Siria prohibieron la venta de alcohol en bares y restaurantes de Damasco, en una decisión que refuerza el perfil del actual gobierno liderado por Ahmed al-Sharaa. El decreto establece que los locales deberán reconvertir sus licencias en un plazo de tres meses, pasando de bares o discotecas a cafeterías. Además, limita la comercialización de bebidas alcohólicas a botellas selladas para llevar y solo en zonas con mayoría cristiana. La medida se suma a otras acciones recientes, como controles más estrictos durante el Ramadán.

| etiquetas: siria , alcohol , prohibición , ahmed al-sharaa
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
javierchiclana #3 javierchiclana
En España están prohibidas la mayoría de las drogas... el alcohol no porque tenemos una cultura muy ligada a su consumo y somos grandes productores. Seguramente la droga que ha hundido más vidas.
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Priorat #5 Priorat
#3 También es la droga que ha hundido más vidas porque es la que más se toma. Si se tomase la cocaína, por poner un ejemplo, como se toma el alcohol seguro que tendríamos muchas más vidas hundidas por la cocaína que por el alcohol.
3 K 38
#6 soberao *
#5 El alcohol y el consumo de cocaína van de la mano la mayoría de la veces, lo que hace que los efectos negativos del alcohol sean más graves y el consumo sea más perjudicial.
En muchos pueblos de España tenemos asociaciones de catadores de vino pero en muchos no hay asociaciones para rehabilitarse del alcohol quedando muchas veces en manos de pseudosectas como Alcohólicos Anónimos.
1 K 30
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#3 La diferencia es que el motivo es religioso, no es una preocupación por el bienestar de su sociedad.
6 K 84
javierchiclana #8 javierchiclana
#7 El vino se "convierte" de forma mágica en la sangre de cristo... prohíbelo si eres capaz.
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MIrahigos #9 MIrahigos
#3 La cuestión no es la prohibición sino el motivo
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Supercinexin #1 Supercinexin
Qué tontos. Ahora proliferarán las mafias y la gente seguirá bebiendo igualmente.
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#2 Pitchford
Es que metían mucho garrafón. Ahora solo botellas bien selladas.. :roll:
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#10 MenéameApesta
Estos son los yihadistas buenos que gustan en Europa.
Los que decían que había que apoyar a la "oposición" siria que solo quería democracia y libertad frente a un dictador sanguinario que masacraba a su propio pueblo, son los mismos que ahora hablan de lo malos que son los ayatolás y hasta hace nada de la falta de democracia en Venezuela y dentro de poco lo harán del próximo país que EEUU quiera someter.

La mayoría lo hacen por dinero, que es asqueroso, pero hacerlo por amor al mal, como hacen muchos por aquí, es difícil de procesar.
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calde #4 calde
me me parece mala medida...
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calde #11 calde
#4 corrijo: no me parece mala medida...
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menéame