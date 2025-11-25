edición general
Los sindicatos piden un incremento del salario mínimo hasta 1.273 euros brutos al mes, un 7,5% más

UGT y CC OO piden que el suelo salarial tribute, como viene defendiendo Hacienda en los últimos años y rechaza Trabajo. Además, insisten en que no pactarán la subida si no se evita la absorción de pluses.

#2 Leon_Bocanegra
Pero como van a hacer eso? Se hundirán millones de empresas y cientos de miles de ellas abandonarán el país. Tal y como ha pasado con las anteriores subidas.
#3 omega7767
#2 es que no han aprendido nada de los rojos
banense #1 banense
Tiene cojones que se ande mendigando un 7.5% cuando la vida ha crecido más de un doble de eso seguro. Vergonzoso.
#4 vGeeSiz
#1 un 7,5% es una barbaridad
Pyrefox #5 Pyrefox
#1 me da que no, la inflación desde que subió la ultima vez a hoy es del 5.2% según INE, con lo que la subida esta bien no es baja. Lo que pasa es que el salario mínimo esta alcanzando a un huevo de gente que antes no se consideraba en "el mínimo". Típico puesto de administrativo en empresa mediana-pequeña que teniendo ciertos estudios va a acabar cobrando exactamente igual que un mozo de almacén o alguien de cajero en un super y esto hará mucho daño a algunos orgullos, de paso demostrando que el mercado se regula solo de manera regulinchi. Pero ahi lo que tiene que hacer la gente que considere su trabajo cualificado, pues que se manifieste en condiciones por subidas.
tdgwho #6 tdgwho
Que huevazos tiene UGT, acepta que el gobierno suba un 4% el sueldo de los funcionarios (siendo los C1 en torno a 1200€ brutos en 14 pagas) pero piden subir el SMI un 7.5%
