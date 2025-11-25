·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8644
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
8824
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
4933
clics
El dueño de Menéame llamando "hijos de rata" a los usuarios ¿Nos hemos vuelto locos?
3736
clics
Tucker Carlson señala como el Wall Street Journal promueve la guerra en Ucrania
4428
clics
Soy Arturo González-Campos. Pregúntame
más votadas
426
El privilegio de las élites: Sarkozy, 20 días de prisión; los ladrones del Louvre, 25 años
859
Condena al fiscal general en 7 días y ralentiza la investigación al novio de Ayuso durante 134 días: las dos velocidades de la Justicia en España
402
Casi 20 años de cárcel para un ex director general de Feijóo por delitos de organización criminal y blanqueo
303
Cloudflare pide a sus clientes en España que documenten el bloqueo de sus sitios web con esta app
501
El abogado de Manos Limpias deja el caso de Begoña Gómez por su uso con fines "políticos"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
18
clics
Los sindicatos piden un incremento del salario mínimo hasta 1.273 euros brutos al mes, un 7,5% más
UGT y CC OO piden que el suelo salarial tribute, como viene defendiendo Hacienda en los últimos años y rechaza Trabajo. Además, insisten en que no pactarán la subida si no se evita la absorción de pluses.
|
etiquetas
:
smi
,
política
5
2
0
K
60
politica
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
60
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Leon_Bocanegra
Pero como van a hacer eso? Se hundirán millones de empresas y cientos de miles de ellas abandonarán el país. Tal y como ha pasado con las anteriores subidas.
3
K
40
#3
omega7767
#2
es que no han aprendido nada de los rojos
0
K
11
#1
banense
Tiene cojones que se ande mendigando un 7.5% cuando la vida ha crecido más de un doble de eso seguro. Vergonzoso.
1
K
14
#4
vGeeSiz
#1
un 7,5% es una barbaridad
0
K
10
#5
Pyrefox
#1
me da que no, la inflación desde que subió la ultima vez a hoy es del 5.2% según INE, con lo que la subida esta bien no es baja. Lo que pasa es que el salario mínimo esta alcanzando a un huevo de gente que antes no se consideraba en "el mínimo". Típico puesto de administrativo en empresa mediana-pequeña que teniendo ciertos estudios va a acabar cobrando exactamente igual que un mozo de almacén o alguien de cajero en un super y esto hará mucho daño a algunos orgullos, de paso demostrando que el mercado se regula solo de manera regulinchi. Pero ahi lo que tiene que hacer la gente que considere su trabajo cualificado, pues que se manifieste en condiciones por subidas.
0
K
7
#6
tdgwho
Que huevazos tiene UGT, acepta que el gobierno suba un 4% el sueldo de los funcionarios (siendo los C1 en torno a 1200€ brutos en 14 pagas) pero piden subir el SMI un 7.5%
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente