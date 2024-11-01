'Sin reglas': los médicos de Gaza relatan torturas, golpes y humillaciones bajo custodia israelí [eng]

“Uno de los interrogadores de mayor rango había dado instrucciones de que, como yo era un cirujano consultor de alto nivel, debían trabajar arduamente para asegurarse de que perdiera [el uso de mis manos] y fuera incapaz de realizar cirugías”, afirma. Estuvo esposado las 24 horas del día y los interrogadores usaban tablas con cadenas para sujetarle las manos durante horas. "Dijeron que querían asegurarse de que nunca pudiera volver al trabajo".