Sin acuerdo global de las izquierdas en Aragón: IU y Sumar pactan, pero Podemos y CHA concurrirán por separado el 8F

Era difícil, pero la disposición inicial de los partidos hacía pensar en una posibilidad para el acuerdo entre las izquierdas en Aragón de cara a las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Sin embargo, las negociaciones no han fructificado finalmente y no habrá coalición: Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y Podemos concurrirán por separado a los comicios. Este viernes concluía el plazo para inscribir coaliciones y, pese a que IU y Podemos han estado reunidos durante buena parte de la tarde, el pacto se ha quedado en el camino.