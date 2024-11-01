edición general
Sin acuerdo global de las izquierdas en Aragón: IU y Sumar pactan, pero Podemos y CHA concurrirán por separado el 8F

Era difícil, pero la disposición inicial de los partidos hacía pensar en una posibilidad para el acuerdo entre las izquierdas en Aragón de cara a las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Sin embargo, las negociaciones no han fructificado finalmente y no habrá coalición: Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y Podemos concurrirán por separado a los comicios. Este viernes concluía el plazo para inscribir coaliciones y, pese a que IU y Podemos han estado reunidos durante buena parte de la tarde, el pacto se ha quedado en el camino.

JanovPelorat #5 JanovPelorat
Pandilla de gilipollas, siempre igual, desmovilizando y desesperando a sus potenciales electores y dejandoa el triunfo en bandeja a la derecha
3 K 49
#7 chavi
#5 Bueno, en las circunstancias actuales no esta claro si es mas beneficioso que vayan juntos o separados....
0 K 12
tul #8 tul
#5 parq que van juntarse a los judas que ya les vendieron en multiples ocasiones? no tiene sentido alguno lo que dices
0 K 13
JanovPelorat #9 JanovPelorat
#8 llamo gilipollas a TODOS, si no son capaces de llegar a acuerdos que se pongan a un lado y dejen que sean otros los que lo intenten. Sin egos y sin rencores, que todos son prescindibles. Una izquierda atomizada no tiene recorrido.
0 K 9
Jaime131 #1 Jaime131
Que creen algún partido de izquierdas más. Eso siempre ayuda.
1 K 22
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Algunos seguirían yendo por libre, esperar ser los ganadores en esas elecciones.
1 K 23
#3 mstk
Las tres derechas van juntas o por separado?
0 K 7
#4 Suleiman
#3 Siempre van juntas, colores distintos pero siempre se juntan luego....
2 K 40
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 Juntas no hay mas que ver un post un poco mas abajo. desde Génova dicen que Vox es su socio natural.
0 K 20

