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Silvia Intxaurrondo estalla contra la clase política: "Qué poca vergüenza"

Silvia Intxaurrondo estalla contra la clase política: "Qué poca vergüenza"  

"Hay sesiones de control que no dejaría ver a mis hijos. Usan un lenguaje grueso, unas acusaciones... que dices, '¡oye, qué poca vergüenza!". La periodista recordó que que los diputados tienen inmunidad parlamentaria: "Lo que diga ahí no puede ser llevado ante los tribunales. Por eso, cuando un político sale del Congreso es cuando hay que preguntarle". Señaló que en su programa ha entrevistado a políticos que días antes habían realizado declaraciones polémicas en sede parlamentaria, pero con ella no se atrevieron a reafirmarse

| etiquetas: silvia intxaurrondo , políticos
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5 comentarios
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cocolisto #4 cocolisto
Los que deberían ser ejemplo de civismo y respeto para las nuevas generaciones y educadores del resto, convierten el Congreso en una auténtica jauría de maleducados, faltones y repelentes.
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fofito #5 fofito
#4 La mayoría de los que deberían de trabajar por mejorar las condiciones del país y la ciudadanía son unos aprovechados incompetentes, por eso convierten la política en un circo,para que a los cortitos les cueste más percatarse y les siga subvencionando con sus votos.
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#2 tropezon
Si obligara a sus hijos a ver sesiones parlamentarias en bucle sería digno de que se los quitaran servicios sociales.

Vaya tortura!

Niño, como no hagas la cama te pongo el 24Horas en bucle. Tu verás! :troll:
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#3 Suleiman
Muchos van a calentar la silla y a comportarse como retrasados... Eso cuando estan, porque si no hay cámaras , la mitad se largan....
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Gadfly #1 Gadfly
Estalla= sensacionalista
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menéame