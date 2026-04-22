Silvia Intxaurrondo estalla contra la clase política: "Qué poca vergüenza"  

"Hay sesiones de control que no dejaría ver a mis hijos. Usan un lenguaje grueso, unas acusaciones... que dices, '¡oye, qué poca vergüenza!". La periodista recordó que que los diputados tienen inmunidad parlamentaria: "Lo que diga ahí no puede ser llevado ante los tribunales. Por eso, cuando un político sale del Congreso es cuando hay que preguntarle". Señaló que en su programa ha entrevistado a políticos que días antes habían realizado declaraciones polémicas en sede parlamentaria, pero con ella no se atrevieron a reafirmarse