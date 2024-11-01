edición general
Del silencio al “menowashing”: cuando la menopausia se convirtió en un negocio redondo, por Laura Ferrer

Reflexión sobre cómo el discurso social sobre la menopausia ha pasado del tabú al negocio. Ferrer alerta del fenómeno del “menowashing”, es decir, la comercialización masiva de esta etapa vital. Marcas y campañas publicitarias han convertido la menopausia en un nicho de mercado millonario, mientras muchas mujeres recurren a suplementos sin base científica ni apoyo institucional. Reclama más ciencia, educación sanitaria y atención pública en lugar de soluciones de consumo o promesas milagrosas en redes sociales.

UnoYDos #6 UnoYDos
Menuda novedad, una empresa sacando tajada de las obsesiones y complejos de la gente. No lo hacen cuando tienes 4 años porque no sabes ni que es eso.
Andreham #4 Andreham
Vamos, que las mujeres en general en todos lados del mundo están alcanzando una edad donde la mayoría tienen o están empezando a sufrir la menopausia y el marketing pivota hacia ellas.

Terrible.
Connect #5 Connect
De los autores del "Síndrome post-vacacional", llega ahora el "MenoWashing". Pronto en todas sus consultas médicas y departamentos de recursos humanos!
#2 tyrrelco
Es el mercado amigo.
Nobby #3 Nobby
El menowashing no era lavarse menos?
