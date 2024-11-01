Del silencio al “menowashing”: cuando la menopausia se convirtió en un negocio redondo, por Laura Ferrer

Reflexión sobre cómo el discurso social sobre la menopausia ha pasado del tabú al negocio. Ferrer alerta del fenómeno del “menowashing”, es decir, la comercialización masiva de esta etapa vital. Marcas y campañas publicitarias han convertido la menopausia en un nicho de mercado millonario, mientras muchas mujeres recurren a suplementos sin base científica ni apoyo institucional. Reclama más ciencia, educación sanitaria y atención pública en lugar de soluciones de consumo o promesas milagrosas en redes sociales.