¿Qué significa realmente el ejercicio naval de Irán con China y Rusia en el estrecho de Ormuz?

El ejercicio, celebrado por primera vez en 2019, se lleva a cabo en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, ubicada en el estrecho de Ormuz. La presencia de buques de guerra rusos o chinos en estas aguas durante un ataque estadounidense contra Irán podría tener implicaciones militares y políticas que los planificadores deben abordar. Al mismo tiempo, el momento de la acumulación estadounidense, aún en curso, y el ejercicio apuntan a que tendrá más un efecto de mensaje que operativo.

| etiquetas: ormuz , brics , china , rusia , irán , eeuu , israel , guerra , buque
ewok #2 ewok
Pocas dudas de que PPVOX tendrían cero problemas en volver a poner la "mili" obligatoria si se monta la mundial. Obligatoria para los demás, claro.
Barney_77 #3 Barney_77 *
#2 Es verdad, el PSOE nos sacó de la OTAN y ha hecho todo lo posible por reducir el gasto militar. Es más, fue el PSOE el que quitó la mili en España.
ewok #4 ewok *
#3 La OTAN ("de entrada NO") la puso Felipe... que se lleva tan bien con este gobierno que dice que votará en blanco.
* La mili la quitó Pujol, mira tú.
** Sobre lo del gasto militar, mira qué dicen PPVOX sobre lo del 5%.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#4 Pero suéltalo ya ! que lo vas a matar! xD xD xD
Sinfonico #6 Sinfonico *
#3 No, gobernaba Aznar cuando se quitó, fue un pacto con CIU a cambio de apoyo para gobernar.
CIU apoyó la investidura a cambio de quitar el servicio militar, como bien te dice #4
Tontolculo #1 Tontolculo
nada bueno, no significa nada bueno
