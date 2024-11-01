¿Qué significa realmente el ejercicio naval de Irán con China y Rusia en el estrecho de Ormuz?

El ejercicio, celebrado por primera vez en 2019, se lleva a cabo en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, ubicada en el estrecho de Ormuz. La presencia de buques de guerra rusos o chinos en estas aguas durante un ataque estadounidense contra Irán podría tener implicaciones militares y políticas que los planificadores deben abordar. Al mismo tiempo, el momento de la acumulación estadounidense, aún en curso, y el ejercicio apuntan a que tendrá más un efecto de mensaje que operativo.