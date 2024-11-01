·
10
meneos
578
clics
Un serval y un perro arreglan sus problemas
Un serval y un perro pinscher discuten sus problemas y acaban arreglándolos.
etiquetas
serval
perro
ocio
6 comentarios
#1
Leclercia_adecarboxylata
El serval es tan increíblemente elegante y precioso
3
K
48
#2
pensacola
#1
es solo un gato
0
K
19
#4
yopasabaporaqui
#2
solo? Un respeto a los amos del mundo.
3
K
43
#5
Aokromes
#2
no quiero pensar a ese "gato" subiendose por los pantalones o la espalda.
0
K
10
#6
alcama
#1
Es raro
0
K
8
#3
Urasandi
oioioioi!!!!!
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
