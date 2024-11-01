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Serge Haroche, Nobel de Física: La colonización de Marte es una fantasía

Serge Haroche, Nobel de Física: La colonización de Marte es una fantasía

Según su análisis, la física del planeta rojo impone barreras infranqueables que el entusiasmo comercial ignora.

Mientras un viaje a la Luna tomó tres días, alcanzar Marte requiere meses de exposición a niveles letales de radiación.

Haroche señaló, según EFE, que la diferencia logística es abismal.

| etiquetas: serge haroche , nobel física , marte
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9 comentarios
5 1 0 K 56 ciencia
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Nadie ha dicho que los primeros colonos deban ser humanos.
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aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#1 Claro, podemos mandar un Potus, y llamarlo "colono".
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Esfingo #2 Esfingo
No comparto su opinión, yo lo que no creo es que se próxima en el tiempo.
1 K 21
#3 mancebador
Este tipo de comentarios siempre me parecen ridículos por muy premio nobel que sean. Puede resultar imposible (una fantasía) hoy con nuestro nivel de tecnología actual. Pero no tenemos ni idea de que capacidades tendremos en 50, 60 o 100 años.
2 K 28
jonolulu #5 jonolulu
#3 Por eso es una fantasía
3 K 44
#7 Sammy_Jankis *
#3 Los hermanos Wright no podrían imaginar un aterrizaje en la luna solo 66 años después de su primer vuelo.
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#6 Pitchford
Elon Musk quiere enviar cinco Starships a Marte en 2026 y luego incrementar el número drásticamente con cada ventana de lanzamiento para mandar veinte naves en 2028, cien en 2030 y quinientas en 2033.

De momento, en 2026 se ha conseguido dar otra vuelta alrededor de la luna y amerizar en el Pacífico, en un deja vue de los tiempos aquéllos del Apolo..
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#8 Radix2
#6 la starship aún no ha entrado en orbita y ya estamos en abril
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silvano.jorge #9 silvano.jorge
Todavía estamos muy lejos de que sea tecnológicamente viable.
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