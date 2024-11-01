Serge Haroche, Nobel de Física: La colonización de Marte es una fantasía

Según su análisis, la física del planeta rojo impone barreras infranqueables que el entusiasmo comercial ignora.
Mientras un viaje a la Luna tomó tres días, alcanzar Marte requiere meses de exposición a niveles letales de radiación.
Haroche señaló, según EFE, que la diferencia logística es abismal.
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De momento, en 2026 se ha conseguido dar otra vuelta alrededor de la luna y amerizar en el Pacífico, en un deja vue de los tiempos aquéllos del Apolo..