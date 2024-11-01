edición general
Senegal estudia duplicar las penas de prisión por homosexualidad [ENG]

El Parlamento de Senegal estudiará una propuesta para duplicar la pena de prisión para las personas condenadas por homosexualidad y podría introducir nuevas leyes dirigidas a «la promoción» de la homosexualidad. La propuesta ha sido presentada por el primer ministro Ousmane Sonko. Duplicaría la pena de prisión por relaciones homosexuales consentidas de cinco a diez años. El drástico aumento de la duración de la pena de prisión convertiría al país en uno de los que aplican las penas más severas por homosexualidad en África Occidental.

alfre2 #2 alfre2
A ver si así se entiende que aumentar las penas no cambia las cosas. Jamás lo ha hecho.
Milmariposas #5 Milmariposas
Mi teoría es que todos aquellos políticos que prohíben la homosexualidad son los que serían inmensamente felices con un buen pepino en el culo en la intimidad.
antesdarle #4 antesdarle
Mira, lo mismo pensaron en EEUU con prohibir el alcohol, con desternillantes resultados, los casos de alcoholismo y delincuencia se dispararon a índices nunca jamás visto.
ElBeaver #1 ElBeaver
un pais encantador
Enero2025 #3 Enero2025
Cómo son los socialistas de Senegal…
