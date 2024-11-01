Senegal estudia duplicar las penas de prisión por homosexualidad [ENG]

El Parlamento de Senegal estudiará una propuesta para duplicar la pena de prisión para las personas condenadas por homosexualidad y podría introducir nuevas leyes dirigidas a «la promoción» de la homosexualidad. La propuesta ha sido presentada por el primer ministro Ousmane Sonko. Duplicaría la pena de prisión por relaciones homosexuales consentidas de cinco a diez años. El drástico aumento de la duración de la pena de prisión convertiría al país en uno de los que aplican las penas más severas por homosexualidad en África Occidental.