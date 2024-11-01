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El Senado no instará a la ilegalización de EH Bildu porque el PP no lo ve viable en los tribunales

El Senado no instará a la ilegalización de EH Bildu porque el PP no lo ve viable en los tribunales

El Senado no instará este miércoles a la ilegalización de EH Bildu, como plantea Vox en una moción, ya que el PP considera que en estos momentos esta medida “no puede llevarse a cabo” desde el punto de vista legal, puesto que el Tribunal Constitucional ha fijado los límites para actuar contra formaciones políticas.

| etiquetas: senado , ilegalización de eh bildu , vox
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8 comentarios
6 1 0 K 85 politica
#1 Leon_Bocanegra *
Podrían aprovechar e instar a la ilegalización del PP. Si, el Senado lo controlan ellos. Pero quién nos dice que no sean una panda de Albertos Caseros?
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SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#1 Del PP no sé pero para ilegalizar Vox sobran los fundamentos del derecho.
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mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Según la ley de partidos, con los pactos recientes, si se puede ilegalizar a alguien es a PP y VOX.

Explicado aquí:
www.meneame.net/story/claves-acuerdo-aragon-entre-pp-vox-no-menores-mi
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Dicen que "el PP de ahora no es el mismo que el de hace unos años", pero a la mongolada les intentan colar que "Bildu es ETA".
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#6 daniMate
¿Y por qué ilegalizar a Bildu? ¿Por defender sus ideas de forma democratica en lugar de matar gente?
Cada vez que tienen oportunidad el PP demuestra que contra ETA vivíamos mejor.
Y es que esta gentuza prefieren los muertos en la calle para que su discurso de odio y miedo tape las vergüenzas de su inmensa corrupción e ineptitud.
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#8 diablos_maiq
#6 ¿Por qué? Porque pp y vox son partidos antidemocráticos.
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#5 Suleiman
Tiene más papeletas ilegalizar al PP, que a EH Bildu.
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Dene #4 Dene
Traducción = saben que están pidiendo algo ilegal.
A quien hay que ilegalizar es a VOX por falta de mecanismos democráticos internos y por financiación ilegal
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menéame