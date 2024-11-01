El Senado no instará a la ilegalización de EH Bildu porque el PP no lo ve viable en los tribunales

El Senado no instará este miércoles a la ilegalización de EH Bildu, como plantea Vox en una moción, ya que el PP considera que en estos momentos esta medida “no puede llevarse a cabo” desde el punto de vista legal, puesto que el Tribunal Constitucional ha fijado los límites para actuar contra formaciones políticas.
| etiquetas: senado , ilegalización de eh bildu , vox
Explicado aquí:
www.meneame.net/story/claves-acuerdo-aragon-entre-pp-vox-no-menores-mi
Cada vez que tienen oportunidad el PP demuestra que contra ETA vivíamos mejor.
Y es que esta gentuza prefieren los muertos en la calle para que su discurso de odio y miedo tape las vergüenzas de su inmensa corrupción e ineptitud.
A quien hay que ilegalizar es a VOX por falta de mecanismos democráticos internos y por financiación ilegal