El Senado aprueba la reforma laboral de Milei entre protestas en las calles

El Senado aprueba la reforma laboral de Milei entre protestas en las calles

Entre los cambios contemplados en el proyecto está el abaratamiento de los despidos, la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias y el alivio de las cargas de las empresas con la reducción de aportes y la creación de un fondo para financiar las indemnizaciones por despido a costa del sistema de jubilaciones.

fofito #2 fofito
Recordar cuando vayáis a votar que Milei y sus políticas son un referente para la derecha española.
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#2 recordad cuando vayáis a votar quién gobernaba en Argentina antes que Miley y llevó a ese país a la ruina económica y social, y que nadie sabe muy bien por qué, son un referente para los rojelios de meneame.
shake-it #1 shake-it
Que el turbocapitalismo vaya de la mano del fascismo no es ninguna casualidad. Y que todo vaya en un envoltorio de idiotez, de estulticia suprema, de imbecilidad no disimulada, tampoco lo es.
mmlv #12 mmlv
Mientras tanto en Mexico:

El Senado de la República aprobó en comisiones unidas la reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, un paso decisivo dentro del proceso legislativo que busca modificar el artículo 123 de la Constitución.

meneame.net/m/actualidad/mexico-senado-aprueba-reforma-constitucional-
#8 Gilántropo
Entre abstencionistas y masoquista, aparte del puñado de ricos beneficiados, han decidido poner a un mermado al frente de un país porque iba a por la casta y a no pactar con los comunistas chinos, y resulta que la casta a combatir son ellos y que se aferra a los chinos como un cachorro. Amantes del meme con derecho a voto.
autonomator #10 autonomator *
Para todos los que se creen aquí a la piara de salvadores patrios abanderados, si esos que se disfrazan de ganadero y que gritan fuerte que son tus amigos.
Y también para los buscadores de pureza que piensan que con ellos no va la vaina porque no votan.(Para mí peores que los otros).
EL LEOPARDO COME CARAS.
aupaatu #5 aupaatu *
Aviso a los jóvenes revolucionarios fachapobres que votan a la extrema derecha de Pox con lo que trae el paquete de patria ,bandera ,machismo , homofobia ,racismo ,toreros , señoritos y libres de pedir Mahou o San Miguel en la terraza.
Graffin #9 Graffin
#5 Lo bueno es que una medida a los que más va a perjudicar es a los fachavales que van a votar estas medidas. Los adultos tenemos ya una vida laboral con muchos años para la indemnización por despedido y con contratos de 40 horas o menos. Si se aprueba algo así y te despiden prevalece la ley antigua y te tienen que pagar igual, pero ellos van a estar en la más absoluta mierda. Viendo como.sus compañeros viejunos trabajan 8 horas y se van a casa, con sus vacaciones pagadas y su indemnización, mientras ellos echan 12 horas, cobrando la mitad en arroz del Mercadona y con 0 garantías.
vicus. #3 vicus. *
Frijolito y su Vice Paguitas ya hace tiempo que lo tienen en mente, porque Dios los cría y Dios los junta. Así que agárrense los machos currelas.
DonNadieSoy #6 DonNadieSoy
La motosierra se desboca.
maquingo #4 maquingo
la mejor protesta: la urna.
shake-it #7 shake-it
#4 Disiento. Al fascismo no se le derrota en las urnas. Su violencia hacia el trabajador, hacia el oprimido, hacia el diferente, sólo tiene una respuesta posible. No es bonita, no es fácil, pero es el único idioma que entiende. Y estamos tardando demasiado en darnos cuenta.
