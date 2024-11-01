Seis adolescentes náufragos sobrevivieron 15 meses en una isla desierta: la verdadera historia detrás de El señor de las moscas [ENG]  

Once años después de la publicación de «El señor de las moscas», un grupo de seis chicos de Tonga se vio envuelto en una situación casi idéntica. En junio de 1965, los seis adolescentes tonganos —con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años— estudiaban en el internado anglicano de St. Andrew, en la isla de Tongatapu, cuando «tomaron prestada» una embarcación con la intención de navegar hasta Nueva Zelanda. Sin embargo, una tormenta hundió su embarcación la primera noche, y los chicos sobrevivieron durante ocho días «sin comida ni agua...