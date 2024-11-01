La Seguridad Social pierde 270.782 afiliados en enero y arranca el año con 21,5 millones de ocupados

La Seguridad Social perdió una media de 270.782 cotizantes en enero respecto al mes anterior (-1,2%), registrando su peor dato en este mes desde 2012, cuando la afiliación media disminuyó en más de 271.000 ocupados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pese al retroceso registrado en el primer mes del año, el número de afiliados medios se situó en máximo históricos para un mes de enero, con 21.573.632 cotizantes.