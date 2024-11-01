edición general
La Seguridad Social pierde 270.782 afiliados en enero y arranca el año con 21,5 millones de ocupados

La Seguridad Social perdió una media de 270.782 cotizantes en enero respecto al mes anterior (-1,2%), registrando su peor dato en este mes desde 2012, cuando la afiliación media disminuyó en más de 271.000 ocupados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pese al retroceso registrado en el primer mes del año, el número de afiliados medios se situó en máximo históricos para un mes de enero, con 21.573.632 cotizantes.

eltoloco #9 eltoloco
#8 también el paro por primera vez en mucho tiempo ha bajado del 10%, eso no tiene nada que ver con el aumento de población.
3
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
Peor dato desde 2012 de evolución, no de total. Y evolución por diferencia. Habría que verlo en terminos relativos, en porcentaje.
0
taSanás #10 taSanás
Por lo que sea, es más importante el trabajo de los azafraneros que esta noticia. Al menos a nivel de qué sale en portada.

Es flipante el sesgo dominante aquí. Y lo peor es que pretenden hacernos creer que no hay
0
#7 josebres
Las comunidades autónomas se ha estado atribuyendo los últimos datos, que eran buenos, ahora se los atribuirán al gobierno?
0
ContracomunistaCaudillo #1 ContracomunistaCaudillo
Típica noticia que nunca llegará a portada. Los obreros de izquierda se encargarán de ello.

Seguirán diciendo que nuestro PIB sube más que nadie en Europa y que vamos como un cohete.
0
janatxan #2 janatxan
#1 Pese al retroceso registrado en el primer mes del año, el número de afiliados medios se situó en máximo históricos para un mes de enero, con 21.573.632 cotizantes.
3
este_no_es_eltraba #8 este_no_es_eltraba
#2 el aumento de afiliados viene por el aumento de población.

en los últimos años hemos crecido en mas de 3 millones de personas, lo normal, es que aumenten los afiliados, de no hacerlo SI sería un problema. La cuestión está en que NO EXISTE MERITO POLÍTICO en esos datos. cero. crece por que crece la poblacion, nada mas. Ademas la mayoria son trabajos precarios, minijobs o pluriempleos...
1
powernergia #11 powernergia
#8 Es curioso, cuando se aumentó el SMI iba a aumentar la tasa de paro y la culpa es del gobierno.
Pero ahora cuando baja el paro pero no es culpa del gobierno.

Por otro lado la llegada de inmigrantes era mala porque iban a aumentar la tasa de paro.
Pero ahora resulta que la bajada de la tasa de paro no tiene merito porque es por "culpa" los inmigrantes que vienen.

xD

#2
0
#12 surco *
#8 Pues si, el mérito político está en apostar por aumentarla y en entender que necesitamos gente en edad productiva que cree economía.
El pib sube y el pib per capita tb, el indice Gini ha bajado ( mejora) .
Cada vez hay más cotizantes ergo cada vez hay mas posibilidades de que logremos mantener el sistema público de pensiones. Se puede saber donde está el problema?
Pero por favor, que me responda alguien con unos mínimos conocimientos económicos.
0
Andreham #3 Andreham
#1 Típìca noticia que hace feliz a obreros de derechas porque al parecer que el país vaya mal por culpa de la derecha es algo que les mola y alegra.

Seguirán diciendo que la culpa es de la izquierda y votarán a los empresarios que son los que se están quedando el PIB.
1
josde #5 josde
#1 Típica noticia donde hay mas empleados que nunca a pesar de ser enero el mes del final de los contratos navideños, apesar que al facherio le pese.
2
ContracomunistaCaudillo #6 ContracomunistaCaudillo
#5 Baja más que los últimos 10 años pero hay que quedarnos tranquilos, que es por lo de las navidades. Vale.
0

