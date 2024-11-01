La Seguridad Social pierde 270.782 afiliados en enero y arranca el año con 21,5 millones de ocupados

La Seguridad Social perdió una media de 270.782 cotizantes en enero respecto al mes anterior (-1,2%), registrando su peor dato en este mes desde 2012, cuando la afiliación media disminuyó en más de 271.000 ocupados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pese al retroceso registrado en el primer mes del año, el número de afiliados medios se situó en máximo históricos para un mes de enero, con 21.573.632 cotizantes.
| etiquetas: seguridad , social , pierde , afiliados , enero
Es flipante el sesgo dominante aquí. Y lo peor es que pretenden hacernos creer que no hay
Seguirán diciendo que nuestro PIB sube más que nadie en Europa y que vamos como un cohete.
en los últimos años hemos crecido en mas de 3 millones de personas, lo normal, es que aumenten los afiliados, de no hacerlo SI sería un problema. La cuestión está en que NO EXISTE MERITO POLÍTICO en esos datos. cero. crece por que crece la poblacion, nada mas. Ademas la mayoria son trabajos precarios, minijobs o pluriempleos...
Pero ahora cuando baja el paro pero no es culpa del gobierno.
Por otro lado la llegada de inmigrantes era mala porque iban a aumentar la tasa de paro.
Pero ahora resulta que la bajada de la tasa de paro no tiene merito porque es por "culpa" los inmigrantes que vienen.
#2
El pib sube y el pib per capita tb, el indice Gini ha bajado ( mejora) .
Cada vez hay más cotizantes ergo cada vez hay mas posibilidades de que logremos mantener el sistema público de pensiones. Se puede saber donde está el problema?
Pero por favor, que me responda alguien con unos mínimos conocimientos económicos.
Seguirán diciendo que la culpa es de la izquierda y votarán a los empresarios que son los que se están quedando el PIB.