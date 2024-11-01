edición general
La Seguridad Social denegará la jubilación a los 65 años a los trabajadores que no tengan cotizados al menos 38 años y tres meses

En 2026, para jubilarse con 65 años será necesario tener acreditado un total de 38 años y tres meses cotizados, de lo contrario deberán esperar a los 66 años y 10 meses, aunque deberán cumplir con otros requisitos según marca la Ley 27/2011.

Torrezzno #4 Torrezzno
Es mas que obvio que el objetivo es que los trabajadores cobren parcialmente la pensión o bien trabajen mas años para llegar al 100%
#6 tk7000
Gracias Psoe y todos los que componen el pacto de Toledo a Izquierda y derecha, incluidos CCOO y UGT. Para retrasar la edad de jubilación siempre hay consenso, suscrito por gente que ni de coña estará con el lomo doblao más allá de los 61.

Y no me vengan con lo de la financiación del fondo de pensiones, que perfectamente se puede dar con un sobreimpuesto indirecto a los pitillos, al alcohol y a la gasolina/diesel, para que nuestros mayores dejen de currar cuando les corresponde por físico, y no por decisión de la democracia representativa.
antesdarle #2 antesdarle
Jubilados por defunción :troll:
Andreham #5 Andreham
Jubilarte a los 65 con 38 años y tres meses.

Es decir, haber estado trabajando desde los 27 sin parar.

Teniendo en cuenta que hace 20 años que el paro en España es del 15% mínimo y el de los jóvenes desde entonces ya superaba el 40% y que si fuiste a la universidad y tuviste suerte de poder centrarte en tus estudios y no necesitaste trabajar hasta los 23 (5 años de diplomatura mínimo), tienes una ventana de "estar parado" de 4 años y has tenido que haber conseguido esquivar dos grandísimos problemas de paro.

Estupendísimo. Sobretodo cuando te cambian las reglas a medio camino, porque hace 40 años no sabías que si perdías 5-6 años de curro te quedabas sin jubilación a los 65.
#10 Forestalx
#5 Estoy más o menos en esa situación. Así que moriré en el trabajo intentando evitar la miseria... Lo siento por los que tenga alrededor que tendrán que cuidar de mi .
Romfitay #8 Romfitay
Leyendo he creído entender que esas condiciones son para acceder a la pensión completa. Me ha parecido que pone que, si te jubilas antes, perderás dinero, pero lo puedes hacer. Si fuera así, el titular está equivocado.
#9 eugeniodl
Está ley que regula las jubilaciones se aprobó en el 2011. ¿Quién tenía mayoría absoluta ese año?
Por supuesto se puede cambiar.
Mecaguen #12 Mecaguen
Me veo a los 70 quemando contenedores.
#1 Juanjolo
Gracias PSOE
#11 yarkyark
#1 Esto es de una modificación que hizo el PP en 2013. Y lo que pone no es nuevo. Se sabe desde hace 12 años como funciona.

#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Y como tampoco lo cumplen después, deberán de esperar a los 67 años
ZomIneck #7 ZomIneck
Se vivia mejor como esclavo en la epoca Romana
