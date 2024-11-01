La Seguridad Social denegará la jubilación a los 65 años a los trabajadores que no tengan cotizados al menos 38 años y tres meses  

En 2026, para jubilarse con 65 años será necesario tener acreditado un total de 38 años y tres meses cotizados, de lo contrario deberán esperar a los 66 años y 10 meses, aunque deberán cumplir con otros requisitos según marca la Ley 27/2011.
Y no me vengan con lo de la financiación del fondo de pensiones, que perfectamente se puede dar con un sobreimpuesto indirecto a los pitillos, al alcohol y a la gasolina/diesel, para que nuestros mayores dejen de currar cuando les corresponde por físico, y no por decisión de la democracia representativa.
Es decir, haber estado trabajando desde los 27 sin parar.
Teniendo en cuenta que hace 20 años que el paro en España es del 15% mínimo y el de los jóvenes desde entonces ya superaba el 40% y que si fuiste a la universidad y tuviste suerte de poder centrarte en tus estudios y no necesitaste trabajar hasta los 23 (5 años de diplomatura mínimo), tienes una ventana de "estar parado" de 4 años y has tenido que haber conseguido esquivar dos grandísimos problemas de paro.
Estupendísimo. Sobretodo cuando te cambian las reglas a medio camino, porque hace 40 años no sabías que si perdías 5-6 años de curro te quedabas sin jubilación a los 65.
Por supuesto se puede cambiar.
