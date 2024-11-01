edición general
Un segundo testigo presencial confirma que Mazón llegó al Palau de la Generalitat casi a las 20.00 y cambiado de ropa

Un segundo testigo presencial desmonta las nuevas excusas de Mazón sobre su paradero en la tarde de la dana y apuntala la tesis de que no atendió en ningún momento la emergencia desde su despacho en la tarde de la dana.

Pertinax #4 Pertinax *
Este nuevo testimonio recabado por elDiario.es
De verdad, que a muchos nos parece claro que Mazón es un lerdo inepto, pero estos testimonios anónimos al margen del juicio son noticias de mierda sin posibilidad de confirmación. Ansias de noticiar, sin más.
montaycabe #6 montaycabe
#4 Eso depende de si te fias del medio que lo publica o no.
calde #1 calde
Una mancha de grasa del chorizo al vino que se comió... :roll:

Es igual. El caso es que no estaba en su puesto de trabajo, y no actuó tampoco de forma responsable ni antes ni durante ni después. Y ha estado obstruyendo la acción de la justicia.

Lo que pasa es que tiene a Fakejó pillado por los huevos (y quizá a alguien más), y por eso sigue ahí.
unlugar #5 unlugar
#1 Sigo pensando que mantuvo una reunión en la que se estaba repartiendo los beneficios de construir en Cullera gracias a la ley aprobada ese mismo día y que impidió a la comisión irse a sus casas pese a la dana. Por lo que me parece que no es igual ya que murió gente por posiblemente estar intentando robarle a esa gente y a toda la demás.
www.meneame.net/story/generalitat-afirma-ahora-no-pago-comida-mazon-di
#3 Albarkas
¿Pero cuántas mentiras vamos que tener que aguantar a éste inútil de mierda?
Veelicus #2 Veelicus
cambiado de ropa...nada mas que añadir señoria.
