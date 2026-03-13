edición general
La segunda mujer que acusó a Errejón de agresión sexual no ratifica ante la jueza su denuncia por miedo a que trascienda su identidad

La segunda mujer que, después de la actriz Elisa Mouliaá, denunció por agresión sexual al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, ha decidido no ratificar su denuncia cuando ha sido llamada a hacerlo por el Juzgado de Violencia de Género número 12 de Madrid, que la había admitido a trámite. Según informa a la SER el abogado de ambas mujeres, Alfredo Arrién, la segunda denunciante decidió dar un paso atrás al no tener garantías de que el juzgado vaya a proteger su identidad frente a Errejón, que tiene derecho a conocer quién le ha denunciado para...

Comentarios destacados:    
oceanon3d #2 oceanon3d
Menudo circo a tres pistas.
7 K 82
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
las denuncias tanto anónimas como falsas o carentes de pruebas objetivas están prohibidas porque impiden el derecho de defensa de la parte denunciada. ésta es una Elisa Mouliaá versión 2.0
4 K 57
PsySkeletor #5 PsySkeletor
A ver si tanto le importa el que salga su nombre, quizás será que tan poco fuera para tanto o no existiera apenas.

Por qué a elisa mouliaa no se la ha crucificado como a Iñigo. Así que seguramente intento a ver si colaba algo peor cuando le dijeron:”firme aquí que todo es verdad”…..ya si eso otro día señor juez.
2 K 33
#11 surco *
Queridos hermanos. Hoy es un día triste para nuestro señor Jesucristo.
No es acaso quien denuncia, persona digna de presunción de buena fe ? Y no lo hace con corazón cristiano y propósito purificador?

Y siendo así, ¿ No debieramos nosotros admitir el anonimato como vía que facilite la obra de dios en la tierra y contenga las intenciones del maligno?

Así, entendiendo veracidad y buena intencion de quien denuncia, no es virtud además que sea humilde y no desee la fama y el buen nombre acarreado pir su noble acto?

Reflexionen todo esto queridos hermanos.


Atentamente:

Fray Tomás de Torquemada
1 K 21
themarquesito #8 themarquesito
se trata de una actriz "de reconocida notoriedad pública y proyección”.

Ahora se pondrán montones de medios a especular con la posible identidad de la susodicha
0 K 20
#15 T3rr0rz0n3
Ninguna denuncia es falsa.
La pobre mujer estará aterrada con las consecuencias de ir contra semejante depredador.
1 K 19
Bretenaldo #9 Bretenaldo
A mí el mayor personaje de todo este circo me parece el abogado de ambas. Es perfectamente respetable que una mujer abusada no quiera denunciar o ratificar la denuncia posteriormente, pues es un proceso doloroso por el que quizás no quiera pasar. Pero creo que es tarea del
abogado depurar esta cuestión con carácter previo a iniciar cualquier procedimiento. Es verdad que muchas veces el cliente va por libre, pero viendo el amago de retirada de Mouliaa y ahora esto me da que les están liando un poco la cabeza.
1 K 17
Gadfly #13 Gadfly
#9 aro..la culpa siempre del hombre, je je je...
0 K 7
Bretenaldo #14 Bretenaldo
#13 si fuera una abogada diría exactamente lo mismo.
0 K 6
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... poder defenderse. Se suma el temor a una sobreexposición mediática que lastre su carrera, porque según viene apuntando el letrado se trata de una actriz "de reconocida notoriedad pública y proyección”. La falta de ratificación es en la práctica como una retirada de la denuncia, así que el caso está abocado al archivo. No obstante, lo sería provisional, según las fuentes consultadas por la SER, de manera que podría retomarse en caso de que ella cambiase de nuevo de opinión y decidiera seguir adelante...
0 K 12
#16 Mesopotámico *
Vamos, que tenia novio y Errejón la empotró/violo, y no quiere acabar como la Muliaa
0 K 12
DORO.C #17 DORO.C
La que debe estar montando la Mouliaá por X :shit:
0 K 11
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues no será tan buena actriz como dicen y no se ve capaz de hacer una actuación mejor que la de Mouliaá delante del juez
0 K 10
Edheo #6 Edheo
Y aunque no la ratifique... al tiempo.... trascenderá
El show... reclama sus tributos, y hasta no conseguir identificarla... no se detendrà.
1 K 10
Robus #7 Robus
#6 Claro que transcenderá! tiene que poder salir en los medios para ganar pasta... claro que transcenderá!
0 K 11
Edheo #12 Edheo
#7 Leyendo tu comentario... menos mal que no eres juez.
Aunque lamentablemente... esa es gran parte del problema... como tú, jueces, hay muchos.
Concluyendo tu punto de vista... pues eso.. encima de puta, viciosa y disfrutar gratis... poco le pasará, por denunciar.
Otro gran defensor de las mujeres.. di que sí!!!!
0 K 7
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
algun dia debemos hablar del contubernio sexual y drogodependiente entre el artisteo-deportivo-politico, todo el dia dia sermoneando y dando la turra y es ese circulo donde los abusos son lo normal y se negocia con eso, pero eso si dando la turra a la poblacion.
0 K 8

