La segunda mujer que acusó a Errejón de agresión sexual no ratifica ante la jueza su denuncia por miedo a que trascienda su identidad

La segunda mujer que, después de la actriz Elisa Mouliaá, denunció por agresión sexual al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, ha decidido no ratificar su denuncia cuando ha sido llamada a hacerlo por el Juzgado de Violencia de Género número 12 de Madrid, que la había admitido a trámite. Según informa a la SER el abogado de ambas mujeres, Alfredo Arrién, la segunda denunciante decidió dar un paso atrás al no tener garantías de que el juzgado vaya a proteger su identidad frente a Errejón, que tiene derecho a conocer quién le ha denunciado para...
Por qué a elisa mouliaa no se la ha crucificado como a Iñigo. Así que seguramente intento a ver si colaba algo peor cuando le dijeron:”firme aquí que todo es verdad”…..ya si eso otro día señor juez.
No es acaso quien denuncia, persona digna de presunción de buena fe ? Y no lo hace con corazón cristiano y propósito purificador?
Y siendo así, ¿ No debieramos nosotros admitir el anonimato como vía que facilite la obra de dios en la tierra y contenga las intenciones del maligno?
Así, entendiendo veracidad y buena intencion de quien denuncia, no es virtud además que sea humilde y no desee la fama y el buen nombre acarreado pir su noble acto?
Reflexionen todo esto queridos hermanos.
Atentamente:
Fray Tomás de Torquemada
Ahora se pondrán montones de medios a especular con la posible identidad de la susodicha
La pobre mujer estará aterrada con las consecuencias de ir contra semejante depredador.
abogado depurar esta cuestión con carácter previo a iniciar cualquier procedimiento. Es verdad que muchas veces el cliente va por libre, pero viendo el amago de retirada de Mouliaa y ahora esto me da que les están liando un poco la cabeza.
El show... reclama sus tributos, y hasta no conseguir identificarla... no se detendrà.
Aunque lamentablemente... esa es gran parte del problema... como tú, jueces, hay muchos.
Concluyendo tu punto de vista... pues eso.. encima de puta, viciosa y disfrutar gratis... poco le pasará, por denunciar.
Otro gran defensor de las mujeres.. di que sí!!!!