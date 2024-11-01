"Según El Xokas está el terror jacobino, los gulags y lo de los podemitas…": despiporre por el último disparate del 'streamer' en Twitch

Cuando uno cree que ya lo ha visto todo y que ya no puede sorprenderle nada en internet, siempre se encuentra con alguien que rompe los límites y va más allá. Y muchas veces ese no es otro que El Xokas, el streamer que pidió a Hacienda pagar menos y se sorprendió de que le dijeran que no.
| etiquetas: el xokas , humor , podemos , twitch
Se debe estar riendo del dinero que ingresa cada vez que dice una gilipollez.
Puto salvaje!!
Sarah Santaolalla sabrá bien de esto en unos meses
Este es un tipo random, no es experto o doctorado en nada, ni tiene un cargo específico, etc.
Es una persona normal que se ha buscado la vida en internet jugando y hablando durante 12 o más horas todos los días de todo lo que le pasa por delante, sin autocensurarse ni poner demasiados filtros de lo política-socialmente correcto.
Cualquiera, y digo, cualquiera de nosotros se tira todos los días hablando frente a las cámaras y el micrófonos ese tiempo y antes o después… » ver todo el comentario
Yo creo que cualquiera desde una posicion ideologica acuse de asesino a otros sin hechos reales que lo fundamentes quedara tanto o igual en ridiculo como el , si lo dicen otros igual sea tomado a broma pero dada la trayectoria que lleva de insultos por ideologia suena a que se lo cree y es otra mas de una trayectoria.
Esta haciendo numeros sembrando el odio. Y es un negocio. Y encima mintiendo impunemente.