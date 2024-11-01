edición general
"Según El Xokas está el terror jacobino, los gulags y lo de los podemitas…": despiporre por el último disparate del 'streamer' en Twitch

Cuando uno cree que ya lo ha visto todo y que ya no puede sorprenderle nada en internet, siempre se encuentra con alguien que rompe los límites y va más allá. Y muchas veces ese no es otro que El Xokas, el streamer que pidió a Hacienda pagar menos y se sorprendió de que le dijeran que no.

cenutrios_unidos
Dejemos de hacer famosos a imbeciles.
volandero
#1 Ya es famoso. Este y otros tantos streamers como él son en gran parte responsables de que nuestros hijos sean unos putos nazis. Lo que hay que hacer es hundirlos, no ignorarlos.
Nómada_sedentario
Que un idiota tenga cientos de miles de seguidores no lo hace menos idiota.
MellamoMulo
#3 de hecho, estar expuesto a seres que le tiran cacahuetes en forma de likes, subscripciones, visualizaciones, etc lo encadena a ser cada vez más idiota
jjmf
#3 Son peores los que se creen más inteligentes y le hacen publicidad gratis en Meneame.

Se debe estar riendo del dinero que ingresa cada vez que dice una gilipollez.
Pivorexico
Vosotros reiros , pero ojito con el Echenique x.com/photochopeando/status/1985384851936084317/video/1

Puto salvaje!!
Enésimo_strike
¿Que es un xonclas?
JackNorte
Cuando la realidad te importa tan poco que puedes mentir a camara con millones de seguidores sobre que hacen otros con algo tan serio como quitar vidas.
Marsela
Más chocos y menos xocas.
ombresaco
4 diputados en el grupo mixto... me sorprende que a alguien le interese
vGeeSiz
Meterse con esta gente, es escupir hacia arriba, tienen muchos seguidores y muchos recursos.

Sarah Santaolalla sabrá bien de esto en unos meses
oceanon3d
Yo lo he visto un par de veces ... un tipo justo de cultura y .... bueno justo en todos los sentidos salvo en coordinación raton/cerebro para matar "muñequitos" en un ordenador.
bigmat
Otra No-noticia.

Este es un tipo random, no es experto o doctorado en nada, ni tiene un cargo específico, etc.
Es una persona normal que se ha buscado la vida en internet jugando y hablando durante 12 o más horas todos los días de todo lo que le pasa por delante, sin autocensurarse ni poner demasiados filtros de lo política-socialmente correcto.

Cualquiera, y digo, cualquiera de nosotros se tira todos los días hablando frente a las cámaras y el micrófonos ese tiempo y antes o después…   » ver todo el comentario
SeñorPresunciones
#13 Realmente no es que sea una noticia ya que #0 lo ha puesto en ocio y creo que está bien clasificado. Otra cosa es que te parezca irrelevante dar fama a un fronterizo oligofrénico.
JackNorte
#13 Podemos probar a que uno de esos diga lo mismo que si sale a la calle un podemita puede quitarle la vida ,a ver si con la cantidad de seguidores se vuelve viral o no, xD
Yo creo que cualquiera desde una posicion ideologica acuse de asesino a otros sin hechos reales que lo fundamentes quedara tanto o igual en ridiculo como el , si lo dicen otros igual sea tomado a broma pero dada la trayectoria que lleva de insultos por ideologia suena a que se lo cree y es otra mas de una trayectoria.
Esta haciendo numeros sembrando el odio. Y es un negocio. Y encima mintiendo impunemente.
