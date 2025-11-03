No, la factura de la calefacción no se ha triplicado en Alemania desde 2021

El siguiente artículo está en portada, con 240 votos y solo 3 negativos en el momento en que escribo esto: meneame.net/story/factura-calefaccion-triplica-alemania-desde-inicio-g

Título: "La factura de calefacción se triplica en Alemania desde el inicio de la guerra de Ucrania"

Entradilla: "Los alemanes enfrentan un incremento del 82% en sus facturas de calefacción desde 2021 [...]"

¿En qué quedamos? ¿Se ha triplicado, (es decir, ha subido un 200%) o ha subido un 82%? Por que ambos datos no pueden ser ciertos a la vez. Y eso sin ni siquiera entrar en la noticia...

En la noticia:

1) ¿Cuál es la fuente que indica que los precios se han triplicado? Pues Fernando, claro está, que es la mejor fuente de rigor estadístico y periodístico, como todos sabemos: "Fernando, un educador venezolano de 42 años que trabaja en Berlín, ejemplifica esta realidad: en el apartamento que tiene alquilado, el cargo mensual por calefacción ha pasado de 140 a 390 euros, un incremento del 30% anual durante los últimos años, prácticamente el triple." Sí, es una cita textual, no me lo he inventado. Han cogido la factura de Fernando y han dicho: esto es seguro igual para todos los alemanes: vamos a redondear lo hacia arriba y a ponerlo en el titular. (Y para rematar, han dicho 100%/3 = 30% anual, claro que sí. (140 × (1.30)³ = 140 × 2.197 = 307.58 euros. Sería el 41% anual)

2) ¿Y de dónde sale lo del 82%? En pequeñito en medio del texto dice que "Según la firma Techem, que ha analizado datos de 100.000 edificios residenciales, los costes de calefacción han alcanzado niveles récord en los últimos cuatro años, con un aumento acumulado del 82% respecto a 2021"

3) Ni un solo vínculo a la fuente de los datos. Bien.

Me parece una vergüenza ya no solo que se publiquen los datos de Fernando para representar Alemania; es que además en la propia noticia lo desmiente, y además, lo tenemos en portada en Menéame.

Llevo ya unos cuantos años aquí, y me parece un poco triste ver como cada vez más las noticias y los comentarios más votados son los más populistas, pero que confirman el sesgo que nos gusta; mientras el rigor y la objetividad queda en segundo plano. No digo que 82% sea poco, pero desde luego es mucho menos que 200% y joder, que no son los datos de Fernando.

PD: Si a alguien le interesa un artículo mucho más riguroso sobre el mismo estudio de Techen (sin Fernando, pero qué le vamos a hacer) lo dejo aquí: www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/heizen-studie-100.html. (está en Alemán)