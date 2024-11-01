·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6647
clics
No, la factura de la calefacción no se ha triplicado en Alemania desde 2021
4764
clics
Momentos increíbles de animales cagando
4468
clics
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
3634
clics
Un tomate a 9 dólares y 50 centavos te explica quién va a ganar las elecciones de Nueva York
3810
clics
El rancho australiano que es más grande que cincuenta países
más votadas
670
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
417
La propuesta del PSOE que premia a los fondos buitre, una nueva 'inocentada' del Ministerio de Vivienda
548
Mazón miente hasta el final: los bulos de su discurso de dimisión
433
Un juez de Barcelona sentencia que llamar "nazi" y "matón" a Daniel Esteve no atenta contra su honor
365
Cita para una ecografía de mama en mayo de 2027: “La Comunidad de Madrid no garantiza mi derecho a la salud, me obliga a irme a la privada”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
240
meneos
1288
clics
La cámara pilla a Javier Arenas (PP) vapeando dentro del Senado justo detrás de la ministra de Sanidad
El senador del PP ha sido pillado usando un cigarrillo electrónico justo detrás de Mónica García, impulsora de la nueva ley que restringe el vapeo incluso en terrazas.
|
etiquetas
:
arenas
,
pp
,
vapeando
95
145
1
K
322
actualidad
45 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
95
145
1
K
322
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Desideratum
*
"Me meo en la Ley Antitabaco, me meo en Reglamento del Senado y me meo en la jeta de la Ministra de Sanidad que esta ahora mismo soltando tonterías desde su escaño", se le escuchó afirmar entre dientes mientras que se palpaba con suavidad el prieto paquete entre sus ijares.
34
K
319
#9
The_Ignorator
#1
Pero ¿lleva rastas o va en camiseta?
9
K
69
#2
Jarod_mc
Un saco de mierda chupando toda la vida de lo público y eso es la única aportación que da. Estos montones de mierda con esos privilegios y sueldazos porque no se les exige trabajar?
33
K
258
#45
autonomator
*
#2
la neonobleza. Nosotros solo somos chusma.
Ale a pagar hipotecas y coches grandes a plazos para vivir en el atasco.
0
K
15
#3
Milmariposas
Pero este mierda todavía está en política?
14
K
129
#15
tomeu
#3
Ya tenemos un claro candidato a ministro de sanidad, en caso de gobierno PpVox
14
K
145
#22
Milmariposas
#15
Yo postularía más por Zaplana, auténtico adalid de las curaciones milagrosas...
10
K
97
#16
Mixtape96
#3
Qué iba hacer el señorito... ¿trabajar?
13
K
133
#23
obmultimedia
#3
Si hijo si, los que ya no sirven para el congreso de los diputados por estar quemados los jubilan en el senado.
3
K
48
#24
Milmariposas
#23
El senado, hogar de los parásitos chupapaguitas!
3
K
34
#25
obmultimedia
#24
El cementerio de elefantes de la politica
0
K
11
#31
thorpedo
#24
Solo le ha faltado un cubata.... O lo mismo la taza tiene un whisky on the rocks .
Mientras el resto de los mortales sabemos que no se puede fumar en ningún trabajo, estos lechuzos se lo pasan por el arco del triunfo.
0
K
10
#32
Milmariposas
#31
Su gran jefe se pasaba por el forrillo de los cojones lo de la cantidad de las copas de vino
1
K
17
#43
thorpedo
#32
y estaban en contra de regular el consumo responsable de carne, de los bollos.
0
K
10
#34
Toponotomalasuerte
#24
en el PP es más difícil decir donde no hay parásitos chupapaguitas que donde si los hay.
0
K
10
#7
tomeu
*
En mi pueblo a esto le llamamos falta de respeto y nula educación
10
K
99
#14
Estoeslaostia
#7
en el mío se llama esto es mío y hago lo que me sale de los cohone.
0
K
7
#5
jonolulu
Javier Arenas chupando del bote.
Versión vapeo.
7
K
68
#17
Torrezzno
Le falta el carajillo
1
K
27
#4
rob
Bocanegra al mismo nivel de siempre.
3
K
27
#18
Gurripander
*
#4
Su segundo apellido, y el estado de su propia boca. Hay que mantenerla así, por la gloria de mi madre!!!...
1
K
21
#20
rob
*
#18
Positivo por entender mi comentario en
#4
@jodere
no ha podido estar tan fino.
Habrá que hablar con
@eirene
o
@benjami
para que tras el strike de su cuenta principal (tercero desde septiembre), siga acosando con ésta cuenta creada en septiembre.
0
K
14
#33
mmlv
El cortijo es suyo y hacen lo que les sale de los cojones porque saben que pueden
0
K
17
#8
The_Ignorator
Como la web de la sexta (y todas las de a3media) me parecen una kk que es un horror ver cualquier video...
www.youtube.com/watch?v=Hie_RU7ckuw
(cuando llevan como 1h y cuarto desde el inicio del video)
2
K
16
#21
migrad
#8
Desde el inicio de la intervención de la ministra:
www.youtube.com/live/Hie_RU7ckuw?si=UdJf94zfChSLee5n&t=4597
1
K
20
#6
SeñorPresunciones
Espero que lleve droga por lo menos...
1
K
15
#10
Jodere
#6
El es la droga, que vive a nuestra costa.
3
K
39
#11
SeñorPresunciones
#10
Creo que la palabra que buscas realmente es "cáncer".
1
K
22
#28
Suleiman
Y para esto han quedado elmsenado, un nido de mierda, a los que se les paga un pastizal para ir a hacer el canelo....
1
K
15
#30
--845433--
#28
Sólo es un nido de mierda porque está lleno de Peperos / Voxeros hijos de puta. Traidores, mafiosos, asesinos.
0
K
6
#38
Zoidborg
Los mismos que se escandalizaron porque algunas madres fueran con sus bebés...
0
K
14
#26
muerola
Supongo que le caerá una multa, ah no que es de derechas
0
K
11
#41
euacca
Es muy normal ver a un famoso mayor y pensar, "¿ese no se había muerto?", ¿Verdad que sí?
Pues con Arenas me ha pasado algo parecido: "¿Ese no estaba en la cárcel?".
0
K
11
#12
alamajar
*
el respeto por las instituciones
0
K
10
#44
Bonzaitrax
¿Un mierdas pptarra pasándose la ley por el forro de sus cojones morenos? Me pinchas y no sangro
0
K
10
#40
loborojo
A ver si hacen un receso y me meto un tirito que ya es casi finde, pensó
0
K
10
#37
ChingPangZe
La falta de decoro en la política ya es bastante grave. Estas provocaciones de patio de colegio dan bastante asco. Y solo las veo de un lado.
0
K
10
#29
TOTEMICO
De Arenas solo se conoce que cobró sobres en negro del PP, que vapea y que vive del cuento casi más que Rafa Hernando, que ya es decir. Este a trabajado en su vida casi como Abascal, pi por cero al cuadrado.
1
K
10
#19
EvilPreacher
Ya lo anticiparon Faemino y Cansado: «No señó ¡Qué va! Llevo un sigarro, pero no estoy fumando».
0
K
10
#36
Richaldor
Ojalá y se apruebe esta ley pronto. La cara de escocíos que se les va a quedar a muchos fumadores maleducados
0
K
9
#35
oliver7
Es para girarse y meterle tal cañonazo que le saliese el vaper por el culo.
0
K
7
#42
listillo
*
Un antisistema borroka en el senado... Debe ser....
0
K
7
#13
Quillotro
¿Pero todavía anda por ahí ese hombre chupando del...? Bueno, y del cigarrillo
0
K
6
#27
--845433--
Vine a morir. GLORIA Y HONOR
0
K
6
#39
Igoroink
#27
Si la finalidad es cambiar el voto de la gente ese cartel no va a cumplir su cometido.
0
K
10
Ver toda la conversación (
45
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ale a pagar hipotecas y coches grandes a plazos para vivir en el atasco.
Mientras el resto de los mortales sabemos que no se puede fumar en ningún trabajo, estos lechuzos se lo pasan por el arco del triunfo.
Versión vapeo.
@jodere no ha podido estar tan fino.
Habrá que hablar con @eirene o @benjami para que tras el strike de su cuenta principal (tercero desde septiembre), siga acosando con ésta cuenta creada en septiembre.
www.youtube.com/watch?v=Hie_RU7ckuw (cuando llevan como 1h y cuarto desde el inicio del video)
Pues con Arenas me ha pasado algo parecido: "¿Ese no estaba en la cárcel?".