edición general
52 meneos
108 clics
El gerente del PP valenciano ataca a una víctima de la dana: "Qué poco queda para verte a sueldo del PSOE"

El gerente del PP valenciano ataca a una víctima de la dana: "Qué poco queda para verte a sueldo del PSOE"

Sergio Alonso Vila ha lanzado la acusación en su perfil de la red social X y luego ha convertido su cuenta en privada. Sus palabras se suman a otras embestidas del PP contra familiares de los fallecidos en la riada

| etiquetas: sergio alonso vila , pp , valencia , dana , psoe , victima
41 11 0 K 348 actualidad
13 comentarios
41 11 0 K 348 actualidad
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Han pasado a la ofensiva como hicieron a Pilar Manjon con el 11M?
13 K 170
Maki_Hirasawa #13 Maki_Hirasawa
#1 Creo que uno de los momentos más tristes de la democracia y que resume perfectamente las comisiónes y la política española fue Manjon y su "¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en su comisión?"
0 K 9
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
Ojalá fueran solo malos gestores en el PP. El problema es que además son malísimas personas (por no decir hijosdelagranputa).
3 K 51
karakol #7 karakol
Ninguna sorpresa, el modo pepero habitual.

Insultar, despreciar y reírse de las víctimas, ya sea de la dana, el 11M, el metro de València, el Yak-42 o los asesinados por el franquismo viene en el capítulo 1 de su manual de estilo y ética.

En la longitud de Planck cabrían de sobra las buenas personas de esa banda de delincuentes corruptos.
3 K 51
obmultimedia #2 obmultimedia
Tira la piedra y luego esconde la mano, una maniobra tipica de cobardes.
2 K 34
OCLuis #10 OCLuis
Puede decir estas barbaridades porque una parte de la población le cree, otra parte se lo consiente y solo una parte mínima, la que conserva la cordura, sabe que solo un desalmado con intereses políticos puede ser así de rastrero, animal e insensible.
1 K 27
ipanies #6 ipanies
Una cosa es que ellos sean unos miserables y otra es que la sociedad tenga que respetarles, me cago en dios!!!
1 K 23
#4 cKr1
En el ascensor de la miseria, siempre hay un piso más bajo para el Partido Popular.

Qué ganas de 2027 y mandaros a vuestra puta casa.
1 K 19
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Son pura escoria, los Pijos Pútridos merecen que se les escupa por la calle.
0 K 13
pitercio #8 pitercio *
Del pepe de Valencia, no me digas más, que vomito.
0 K 12
#11 omega7767
#8 pues no están mejores las cosas con el PP en el resto de España ...
1 K 23
#9 NoMeVeas *
La buena derecha. La que va a decidir nuestro futuro. Unos autenticos psicopatas.
0 K 8
#12 fremen11
Lo malo es que nadie le ha rajado la garganta a Mazón, si lo hubiesen hecho seguro que ninguno de estos HDLGP abría la puta boca no fuese a ser que se la cerrasen para siempre......
0 K 8

menéame