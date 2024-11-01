El gerente del PP valenciano ataca a una víctima de la dana: "Qué poco queda para verte a sueldo del PSOE"

Sergio Alonso Vila ha lanzado la acusación en su perfil de la red social X y luego ha convertido su cuenta en privada. Sus palabras se suman a otras embestidas del PP contra familiares de los fallecidos en la riada
Insultar, despreciar y reírse de las víctimas, ya sea de la dana, el 11M, el metro de València, el Yak-42 o los asesinados por el franquismo viene en el capítulo 1 de su manual de estilo y ética.
En la longitud de Planck cabrían de sobra las buenas personas de esa banda de delincuentes corruptos.
Qué ganas de 2027 y mandaros a vuestra puta casa.