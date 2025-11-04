edición general
Un tomate a 9 dólares y 50 centavos te explica quién va a ganar las elecciones de Nueva York

Un tomate a 9 dólares y 50 centavos te explica quién va a ganar las elecciones de Nueva York

Hace unos días compré un tomate en el mercadillo dominical de frutas y verduras de Grand Army Plaza, en Brooklyn. Un tomate. No un kilo, ni una docena, sino un tomate solo. Me costó nueve dólares y cincuenta centavos. Es verdad que el tomate gozaba de buen aspecto, pero ni siquiera era muy grande. Y no fue una estafa. Cuando vi aquel tomate, supe que me costaría cerca de diez dólares. Porque así están las cosas en Nueva York: la ciudad más cara del planeta.

"En el extremo más dramático, en Nueva York viven unas 350.000 personas sin hogar. Entre ellas, algo más de 100.000 duermen en la calle. Las cifras más altas del último siglo. "
#6 o de los de "si echamos a los inmigrantes habrá más trabajo para los locales", verdad?
#8 o de los de "el comunismo nunca mato a nadie", verdad?
Como para hacer gaspacho :wall:
Te meas con los yankis: "Madre mía que el alcalde musulmán este come arroz y carne con las manos"... Aún recuerdo un chaval yanki que vino de intercambio (y no era precisamente musulmán) que manejaba terriblemente los cubiertos... porque llevaba años que no los usaba: se alimentaba de bocadillos, perritos, pizzas, snacks... y por supuesto todo eso se come con las manos.
Si los que viven del voto pobre solucionasen la pobreza no durarian en el poder.

Es como las academias de ingles, si aprendes, dejas de ir.

Por eso casi nunca hay que votar izquierda.

Este tio va a sumir NY en la mas pauperrima pobreza y miseria.
#1 de los creadores de "vota a quien da trabajo para que cree más trabajo" ...:wall:
#5 De los creadores de "Vota immigración para mejorar el mercado laboral"... :wall:
#5 O los de "Trump ya es rico, no necesita robar"
